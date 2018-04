Garantie nur bis 2019

Holzkonstruktion an der Stadthalle stützt Attika zuverlässig bis 2019 / Garantieverlängerung nicht möglich

von Arne Peters

21. April 2018, 06:35 Uhr

Die Stadthalle bröckelt, deshalb soll sie saniert werden. Damit die Attika – also die Wandverkleidung aus Waschbeton unter dem Dach – nicht herabstürzt und Menschen verletzt, wird sie rundherum von einer Holzkonstruktion abgestützt, für die das ausführende Ingenieurbüro Reichenberger eine Sicherheitsgarantie bis Ende 2019 gibt. Im jüngsten Bauausschuss wollte Matthias Huber (Bürger-Forum) wissen, ob diese Garantie noch verlängert werden kann. „Es wäre nicht die erste Baumaßnahme, die länger dauert als geplant.“

Die Antwort lieferte Frank Richter vom Ingenieurbüro, der weiter ausholte: Momentan sei die Holzkonstruktion spannungsfrei. Sollte sich jedoch eine Platte lösen, lege sie sich auf die Konstruktion ab und werde von ihr gehalten. „Dann muss man handeln, denn die Sicherheit ist in dem Falle nur kurzfristig gewährleistet“, so Frank Richter. Was genau „Handeln“ heißt, führte er nicht aus. Alle zwei Wochen würden die Attika-Platten und die Konstruktion mit ihren Holzverbindungen kontrolliert. Insgesamt sei sie jedoch nicht für die Ewigkeit gebaut. Eine Verlängerung der Garantiezusage sei zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Frauke Piechatzek (SPD) sah die Notwendigkeit auch nicht: „Wir haben die Sanierung der Stadthalle beschlossen, und die soll 2019 auch abgeschlossen werden. Warum soll jetzt eine Garantieverlängerung geprüft werden? Die brauchen wir nicht.“