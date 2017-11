Erste Lange Nacht: Theater und Tanz : Ganz Eckernförde wird zur Bühne

vergrößern 1 von 6 1 von 6









Eckernförde | Zum fünften Mal wird der graue November in Eckernförde farbenfroh, werden die düsteren Abendstunden erleuchtet, und eine „Nacht“ lang herrschen an allen vier Samstagen Frohsinn und kulturelle Vielfalt. Wer sich das ausgedacht hat? Andrea Stephan, die Kulturbeauftragte der Stadt, und der Erfolg gibt ihr Recht. Aber alle Mühen und Vorbereitungen, überwundenen Unwegsamkeiten, Fragen, Unsicherheiten – alles vergessen, wenn das Programm steht.

Der Premieren-Samstag stand unter dem Motto „Theater & Tanz“, begann um 18 Uhr, dauerte mit allen Angeboten bis knapp vor Mitternacht und sah ausschließlich beschwingte und vergnügte Besucher – nicht nur aus Eckernförde. Dass sich die Hafenstadt dabei in leichten Nieselregen hüllte, tat der Freude keinen Abbruch. Bei dem großen Programm war es jedem Besucher selbst überlassen, ob er ein oder zwei Angebote - bei der Auswahl von neun - in ganzer Länge genießen wollte, oder ob man sich lieber für „Event-Hopping“ entschied. Die Entfernung stellte dabei kein allzu großes Problem dar, fand doch alles in der Innenstadt – zwischen Galerie 66 und dem etwas weiteren Berufsbildungszentrum (BBZ) statt.





Große Kunst im „Haus“









„Das Haus“ an der Reeperbahn war gleich zweimal als Austragungsort vertreten: Es eröffnete das Programm mit Improvisationstheater und machte im Laufe des Abends dann mit einem Theaterstück über Frida Kahlo betroffen. Bei Improphil war der Besucherandrang so stark, dass selbst Stehplätze fehlten. Das Improvisieren ohne Bühnenbild, ohne Zutaten, lediglich mit der kreativen, blitzgescheiten Begabung der Akteure versehen – das war faszinierend und bot Einblick in die Kniffe und Regeln eines solchen Spiels. Was bedeutet „freeze“, oder „Wachsen und Schrumpfen“? Absurde Wendungen spülten viel Pfefferminz ins Gehirn.

Bei Frida Kahlo ging es allerdings erschütternd ans Herz und tief in die Seele. Schauspielerin Sibylle Maria Dordel war wie gewohnt stark und mitreißend, hier in verschiedenen Rollen und als Texterin, an ihrer Seite Mai Phuong Tran, die still eine erdachte Frida-Verkörperung so spielte, dass einem die Tränen kamen. Allein der Schmerz über die Fehlgeburt und ihre Umsetzung in retardierte Bewegungsabläufe ist so unvergesslich, dass man sich eine Wiederholung des Stücks in Eckernförde wünscht. Allen, die es diesmal verpassten, gebührt eine zweite Chance. Das ist kleines Theater mit ganz großer Kunst.

Frisch, fröhlich, frech ging’s dagegen im Künstlerhaus zu. Hier präsentierte das Straßentheater namens „Die Kieler Stadtbekannten“ mit Annette Braak, Gabriele Pahms und Jürgen Schalla einen zurechtgekürzten Goetheschen „Faust“ so, dass einmal Gucken und Hören gar nicht ausreichen. Diese tabulosen Gags schreien ebenfalls nach einer Wiederholung!

Vergleichbar vergnügt und distanzlos ging es im BBZ mit Schillers Dichtung und Leben zu. Der 12. Jahrgang informierte, karikierte, besang, erspielte so einiges aus Schillers Werken. Ob ungebremst flapsige Alltagssprache im Gegensatz zum Dichterdeutsch, ein Chor mit Wallenstein-Lied zur Otto-Melodie – es gab heftig Grund zum Lachen und Staunen. Allein die Darstellung von Reitpferden machte alle fidel. Ein gutes, anspruchsvolles Angebot.





Leidenschaftliche Piehl









In der vollbesetzten Siegfried Werft sorgten die beiden Komiker „D3L2“ , das heißt Robert Becker und Lutz Karkowski, für ungehemmte Heiterkeit. Professionell gesungen, gut gemimt – sie gaben ihr Bestes, und die Gäste klatschten begeistert.

Bevor dann das „Quartetto Soul Tango“ (Meike Salzmann, Ulrich Lehna, Joachim Roth, Gerhard Breier) mit bekannt erstklassiger Musik den Abend nahe Mitternacht beschloss und die letzten unentwegten Tango- und Milonga-Tänzer aufs Parkett holte, schoss Claudia Piehl im Künstlerhaus noch den Vogel ab. Als begnadete Oberzaubererin im Genre Musiktheater sang sie nicht nur bekannte Songs aus dem vorigen Jahrhundert, begleitet von Pianistin Sylwia Timoti aus Krakau. Mit zunehmender Begeisterung der vielen Zuhörer entwickelte sich daraus schließlich so viel glückhafte Hingabe, dass sie tanzte, agierte, erzählte und ihre Leidenschaft zu Musik, Theater, ihrer heiß geliebten Kunst überschäumen ließ. Eine Sternstunde.