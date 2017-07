Bei Eckernförde : Gammelby: Fußgänger rauben 28-jährige Autofahrerin aus

Gammelby | Eine 28-jährige Restaurantbesitzerin ist am Samstag gegen Mitternacht in der Dorfstraße in Gammelby ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau nach eigenen Angaben von zwei Fußgängern gestoppt worden.

Zwischen dem Ortsausgang und dem Koseler Weg sei ein dunkel gekleideter Mann auf die Fahrbahn getreten und habe die Fahrertür ihres Skodas aufgerissen. Während die Frau Schläge ins Gesicht bekam, öffnete ein Mittäter die Beifahrertür und raubte die Tageseinnahmen von mehreren Hundert Euro.

Die Männer beschrieb das Opfer als etwa 30 Jahre alt. Einer trug einen Oberlippenbart. Beide Täter flüchteten unerkannt. Die 28-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wandte sich kurz darauf persönlich an die Polizei in Eckernförde. Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Kripo in Eckernförde unter der Telefonnummer 04351/9080 zu wenden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 16.Jul.2017 | 12:49 Uhr