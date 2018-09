Die Welt der Operette in der Stadthalle : Gala-Revue mit Wiener Melodien

Rund 250 Zuschauer bei Operettenabend „Wien, Du Stadt meiner Träume“ in der Eckernförde Stadthalle

von shz.de

21. September 2018, 10:06 Uhr

Schöne Stimmen, prunkvolle Kleider, die Welt der Operette warb in der Eckernförde Stadthalle am Donnerstag mit ihrem eigenen Charme. „Wien, Du Stadt meiner Träume” hieß die Gala-Revue mit sowohl heiteren als auch sentimentalen Tönen. Die Handlung mit einer musikalischen Reise zu Liebeslist und Liebeszwist, zu Grafen und verliebten Paaren mit stets glücklichem Ende unterhielt die rund 250 Zuschauer bestens.

Wer kennt nicht „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mein Herr Marquis“ oder „Sei gepriesen, du lauschige Nacht“ – alles Hits aus einer Zeit, in der Theaterbesuche hoch im Kurs standen und Revuefilme das Publikum eroberten. Gefühlvolle Arien und flotte Tanznummern umrahmten an diesem Abend raffiniert kurze Sketche, die aus Operetten und aus der Feder des Regisseurs Max Buchleitner stammten. Das Konzept und die Idee zu dieser Revue hatte die quirlige Koloratur-Sopranistin Elisabeth Jahrmann, als sie gemeinsam mit der „K.u.K. Wiener Regimentskappelle IR4” - den Deutschmeistern - in Europa auf Tournee war. „Es gab einfach keine Operettengala, die den Wiener Charme und den Charakter der Musik originalgetreu wiedergibt”, so die Sängerin, die nicht nur gesanglich brillierte, sondern auch mit Gestik und Choreografie das Publikum für sich gewann. Gekonnt interpretierte das fünfköpfige Wiener Operettenensemble altbekannte Hits neu, musikalisch dabei vom Wienerwald Salonorchester unterstützt, unter Leitung von Max Schamschula. Aber auch eher unbekannte Stücke fanden den Weg zum Publikum wie „Ja, das Schreiben und das Lesen sind nie mein Fach gewesen“ des Schweinehirts aus dem Zigeunerbaron. Lebensfreude sprach aus Titeln wie „Mausi, süß warst Du heute Nacht“ von Paul Abraham, Leidenschaft aus „Ja das Studium der Weiber ist schwer“ von Franz Lehàr, gemeinsam dargeboten von Martin Weiland, Philipp Landgraf und Severin Praßl.

Mit Wiener Einschlag moderierte Hermann Jahrmann den Abend, aus seinem Munde erfuhr das Publikum, dass die Wiener Operette auch in New York in englischer Übersetzung erfolgreich war, wie Hermann Leopoldis Stück „Little cafe down the street“, eindrucksvoll mit viel Gefühl von Elisabeth Jahrmann gesungen, bewies.

„Schön, dass es endlich wieder mal eine Veranstaltung dieser Art gibt“, befand Ingrid Platz aus Eckernförde, sie hatte zwei Karten gewonnen und lud ihre Freundin Gerlinde Sowa dazu ein. Auch Marlies Otto, die schon während ihrer Jugend mit ihrer Oma gerne Operetten besuchte, fand den Abend toll und bedauerte, dass Operettenveranstaltung immer weniger werden. „Heute bin ich nur Zuschauerin“, freute sich Jutta Bumberger aus Kiel, sie studierte in Wien Musical und absolvierte an der Hamburger „Stage School“ einen Teil ihrer Ausbildung.

Ganz auf Wienerisch verabschiedete sich das Ensemble im Anschluss an die Zugabe mit der Wiener Hymne und mischte sich dabei unters Publikum.