Tipps zu Pflanzen und Tieren : Gärtnereifest mit Künstlern, Vorleser und Insektenexpertin

Gärtnerei Meyer in Holzdorf richtet am kommenden Wochenende das traditionelle Gärtnereifest aus.

von Dirk Steinmetz

05. Mai 2019, 12:16 Uhr

Holzdorf | Von ihrer schönsten Seite wird sich die Gärtnerei Meyer in Holzdorf am kommenden Wochenende, 11. und 12. Mai, präsentieren. Zum Muttertag wird dort das traditionelle Gärtnereifest für die ganze Familie ausgerichtet.

„Wir bereiten viele kleine Extras vor, zum Beispiel unsere Kräuter-Tasting-Bar“, kündigt Sandra Meyer an. Seit 2013 führen die Landschaftsarchitektin und ihr Mann Hauke den Betrieb. Für das Gärtnereifest haben ihr Team und sie einige Gäste eingeladen, die das Programm bereichern. An beiden Tagen ist der Flensburger Knut Keller dabei, Artist und „Lächeln-ins Gesicht-Zauberer“. Die Gärtnerei wird seine Bühne sein.

Sowohl Sonnabend als auch Sonntag gibt es ab 11 Uhr eine Lesung mit Karin Buchholz. Die Autorin und Leuchtturmbewohnerin an der Flensburger Förde liest für große und kleine Leute in den Schaugärten – Geschichten von Hafen, Stadt und Meer, vom Glück der kleinen Dinge und der Magie ganz alltäglicher Momente.

Am Sonnabend kommt ab 14 Uhr Dr. Petra Christiansen-Weniger aus Borby. Sie ist Expertin für Insekten und biologischen Pflanzenschutz und betreut als solche auch die Gärtnerei Meyer. An diesem Tag erklärt sie den Besuchern anschaulich, wie Bienen- und Insektenschutz funktioniert und wie man mit Nützlingen auf natürlichem Weg seine Pflanzen schützen kann.

„Wir sehen uns als Gärtnerei in diesem Thema in der Verantwortung und wollen ganz aktiv dazu beitragen, den Bienen und Insekten zu helfen“, sagt Sandra Meyer. „Daher haben wir ein Hinweisschild entwickelt, mit dem wir quer durch das ganze Sortiment bienenfreundliche Pflanzen kennzeichnen, damit die Kunden es besonders leicht haben.“

Lust auf die Freiluftsaison macht nicht zuletzt das Schaugrillen an beiden Tagen. So werden die neu ins Sortiment aufgenommen Outdoor-Grillstellen von OFYR in der Praxis vorgestellt. Außerdem gibt es an diesem Wochenende Geschenkideen und Angebote mit Preisnachlass (so lange der Vorrat reicht).

Gärtnerei Meyer, Dorfstr. 41, Holzdorf; Öffnungszeiten Gärtnereifest: Sa. 9 bis 18 Uhr, So. ab 10 Uhr bis mindestens 16 Uhr