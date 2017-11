Fußgängerzone: Beiräte beantragen barrierearmen Ausbau schon für 2018

vergrößern 1 von 2 Foto: kühl 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:13 Uhr

Der Seniorenbeirat der Stadt Eckernförde und der Beirat für Menschen mit Behinderung sind sich einig: Die für 2020 vorgesehene Neupflasterung und Glättung der Fußgängerzonen Kieler Straße und St.-Nicolai-Straße sollte bereits 2018 erfolgen. Die Beiräte haben am vergangenen Dienstag bei Bürgervorsteherin Karin Himstedt und beim Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzwesen, Ralph Krüger, einen Antrag mit folgendem Inhalt eingereicht: „Die für den barrierearmen Ausbau der Kieler Straße benötigten Mittel in Höhe von 179 000 Euro sowie die für den barrierearmen Ausbau der St.-Nicolai-Straße benötigten Mittel in Höhe von 17000 Euro werden bereits für das Jahr 2018 bereitgestellt.“

Die beiden Beiräte begrüßen die Umsetzung der Maßnahme, aber „wir sind der Ansicht, dass die Bereitstellung im Jahr 2020 zu spät ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Bereitstellung von Planungskosten für Parkplätze und Parkhäuser in Höhe von 300000 Euro für 2018 sowie von entsprechenden Baukosten in Höhe von 2 Millionen Euro für 2019 und 2020. Hier sind unseres Erachtens die Prioritäten zu überprüfen.“ Ein barrierearmer Ausbau werde seit fünf Jahren diskutiert, betonen die Beiratsvorsitzenden Renate Gorny (Senioren) und Anke Braun (Behinderte). Angesichts der zunehmenden Zahl von älteren und gehbehinderten Menschen „ist jetzt der Zeitpunkt zum Handeln gekommen“.

Werner Huß, Vorstandsmitglied im Seniorenbeirat, ist täglich mit seiner auf den Rollstuhl angewiesenen Frau Bettina in der Stadt unterwegs. Weil es kaum Rollstuhlfahrer mit austrainiertem Oberkörper gibt, die die Schwankungen bei der Überfahrt über das holprige Natursteinpflaster abfangen können, sind die Fahrten für ältere und kranke Menschen mit erheblichen Stößen und Schwankungen verbunden. „Wir brauchen kein Kuchenblech“, sagt Huß, aber eine Pflasterung, die den betroffenen Rollstuhlfahrern oder Rollatornutzern entgegenkommt, wäre schon sehr erleichternd. Bis auf die Kieler Straße, Nicolai-Straße, den Rathausmarkt und Kirchplatz seien die Bedingungen für gehbehinderte Menschen absolut in Ordnung. „Eckernförde ist eine recht rollstuhlfreundliche Stadt“, deswegen sind wir auch aus dem Taunus hierher gezogen“, sagt Huß, der froh wäre, wenn sich die Politik für eine schnelle Umsetzung der Neupflasterung entscheiden würde. Rollstühle und Rollatoren könnten nicht soweit dämpfungs- und stoßmindernd konstruiert werden, dass eine solche Baumaßnahme überflüssig wäre, meinte Huß auf Nachfrage.