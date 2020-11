Für ein Sterben in Würde

Hospiz-Initiative: Koordinatorin Ulla Bruhn-Rath berichtet im Sozialausschuss über die Bedeutung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit

von Arne Peters

29. November 2020, 13:31 Uhr

Eckernförde | Rendsburg hat eins, Kiel sowieso und auch in Gettorf gibt es seit Kurzem ein stationäres Hospiz. Eckernförde dagegen hat keine solche Einrichtung, dafür eine Hospiz-Initiative, die schon seit 22 Jahren in der Region tätig ist.

Und weil viele Menschen gar nicht wissen, was dort passiert, hat der Sozialausschuss Hospiz-Koordinatorin Ulla Bruhn-Rath in die jüngste Sitzung eingeladen, um aus erster Hand mehr zu erfahren. Für Eckernförde sei das besonders interessant, sagte Ausschussvorsitzender Michael Kornath. Immerhin seien 50 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt.

Gegründet wurde die Hospiz-Initiative des Kirchenkreises Eckernförde mit dem Ziel, Schwerkranken und Sterbenden ein Leben bis zuletzt in Würde und Selbstbestimmung zu ermöglichen. „Laut Statistiken wünschen sich etwa 80 Prozent der Menschen, am Ende des Lebens zu Hause bleiben zu können“, so Ulla Bruhn-Rath. „Und wenn wir hoch greifen, sind es vielleicht 30 Prozent, die das auch können.“

Um das zu ermöglichen, müssen die Angehörigen entlastet werden. Und genau das machen die 28 ehrenamtlichen Mitarbeiter, indem sie die Erkrankten zu Hause besuchen und Gespräche mit ihnen führen oder einfach nur da sind. Die Arbeit darf aber nicht einzig mit Tod und Trauer in Verbindung gebracht werden. Das Motto der Initiative lautet „Leben bis zuletzt.“ Dabei wird nur über den Tod geredet, wenn die Betroffenen es wünschen, sonst geht es um alles Mögliche. Es wird auch gelacht und gescherzt. Oft werden die betroffenen Familien über einen längeren Zeitraum begleitet, die Ehrenamtlichen stehen den Angehörigen bei vielen Lebensfragen hilfreich zur Seite – und das zu Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in der Hospizeinrichtung.

Die Ehrenamtlichen werden in Kursen für ihre Tätigkeit ausgebildet. Sie werden durch Supervision begleitet und unterliegen der Schweigepflicht. Bruhn-Rath: „Wir begleiten alle Menschen unabhängig von Konfession und Erkrankung.“

Die Initiative ist tätig im Gebiet von Gettorf bis Karby. Ihr Büro hat die Koordinatorin im Gebäude des Altenhilfe-Diakonie-Zentrums St. Martin in Eckernförde. Meistens sind es die Angehörigen, die sich bei ihr melden, manchmal auch Ärzte. „Zunächst versuche ich, zusammen mit den Angehörigen herauszufinden, was sie brauchen, wobei sie Hilfe benötigen.“ Manchmal sei das eine intensive Betreuung, manchmal genüge das Wissen, jemanden in vereinzelten Situationen um Hilfe bitten zu können. „So trauen sich die Angehörigen auch zu, die Pflege zu Hause zu übernehmen. Zum Beispiel, wenn jemand bettlägerig ist und das Laken gewechselt werden muss, während der zu Pflegende im Bett liegt. Dann kann derjenige jemanden anrufen, der weiß, wie es geht.“ Schon beim ersten Besuch der Angehörigen überlegt sich die Koordinatorin, welcher Ehrenamtliche in die Familie passt. „Das ist unheimlich wichtig.“

Auf die Frage der fraktionslosen Ratsfrau Doris Rautenberg, ob Eckernförde auch ein stationäres Hospiz benötigt, sagte Ulla Bruhn-Rath: „Den Bedarf wird es immer geben.“ Die Hospize in Rendsburg und Kiel seien voll, und auch das neue Hospiz in Gettorf mit acht Plätzen für Erwachsene und zwei Plätzen für Kinder sei ausgebucht.

Finanziert wird die Hospiz-Initiative über Spenden. Seit 2004 gibt es auch Zuschüsse von den Krankenkassen.

>Informationen im Internet auf der Seite www.hospiz-initiative-eckernfoerde.de.