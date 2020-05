Gettorf : Für Biker und Skater: FDP beantragt Bau einer Pumptrack

Die Liberalen aus Gettorf wollen attraktivere Angebote für die Jugend im der Gemeinde.

von Achim Messerschmidt

17. Mai 2020, 16:18 Uhr

Gettorf | Mit ihrem jüngsten Antrag für den den Bau einer so genannten Pumptrack beabsichtigt die Gettorfer FDP, ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde zu schaffen. „Gettorf hat zwar viele Spielplätze, aber den meisten fehlt es an Attraktivität, gerade für Kids ab zehn Jahren“, heißt es in der Begründung. Um das zu ändern und ein altersgerechtes Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen, habe die FDP-Fraktion in der Gettorfer Gemeindevertretung den Bau dieser besonderen Art der Mountainbikestrecke beantragt. Dieser Parcours setzt sich aus Wellen und Steilkurven zusammen. Auf Grund der asphaltierten Oberfläche kann sie sowohl mit Rädern, Rollern und Skateboards befahren werden. Wellenabstand und Körpereinsatz haben Einfluss auf die Geschwindigkeit – aus der Geschwindigkeit ergibt sich wiederum die Schwierigkeit.

Gemeindevertreterin Jana Maring hat den Antrag formuliert und begründet die Initiative unter anderem damit, dass viele der Spielplätze für angehende Teenager nicht interessant und spannend genug seien. Für Ältere sehe es sogar noch schlechter aus, denn Spielplätze seien nur für Kinder bis 12 oder 14 Jahren zugelassen – aber an altersgerechten Alternativen fehle es im Ort.

Die Spielplatzsituation sei nicht neu und wiederholt Thema im Sozialausschuss gewesen, teilten die Liberalen mit. Die immer wiederkehrende Feststellung, dass hier Handlungsbedarf bestehe, habe leider bisher nicht zu maßgeblichen Veränderungen geführt. Das will die FDP-Fraktion nun ändern. Sie hält eine Pumptrack für ein altersunabhängiges und bewegungsförderndes Freizeitangebot, das vor allem auch Jugendliche anspreche. Die Bahn solle vereinsunabhängig und von jedermann frei genutzt werden können. „Es ist deutlich überfällig, dass hier gehandelt statt beratschlagt wird“, so Jana Maring. „Im Moment erobern die Kids mit ihren Rädern den Schulhof der Grundschule oder den Park. Beides ist nicht erlaubt, zeigt doch aber, wo die Interessen liegen.“ Zufällig habe sie dann von der Pumptrack in Mühbrook erfahren, sich ein eigenes Bild gemacht, ihre Fraktion überzeugt und den Antrag geschrieben. „Nun hoffe ich, dass das Projekt auch von den anderen Fraktionen unterstützt wird.“

Jana Maring verweist darauf, dass ein solches Projekt sowohl durch das Land Schleswig-Holstein als auch die Aktivregion gefördert werden kann. Entsprechend ausgebaut und beworben könnte sie darüber hinaus die touristische Anziehungskraft Gettorfs, aber auch die der Urlaubsregion Eckernförder Bucht erhöhen.