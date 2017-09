Friedhof: Waabs springt ein

Wie bei weiteren Kirchengemeinden ist der Betrieb des Friedhofs auch in Waabs nicht kostendeckend. Bei einem Gespräch mit Vertretern der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde war die Situation beraten worden, berichtete Finanzausschussvorsitzender Bruno Kruse. In den Jahren 2012 bis 2016 weist der Betrieb ein Defizit von 7389,99 Euro aus.

Für die Gemeinde sei es klar, dass sie sich an den Kosten beteiligt, stellte Kruse fest. In dem vorbereitenden Gespräch sei übereinstimmend verabredet worden, dass die politische Gemeinde bei Beratungen zum Friedhofsbetrieb und Personalangelegenheiten (nur Friedhof) künftig eingebunden wird. Dies wurde auch vom Ausschuss als Beschlussempfehlung beschlossen. Der Ausschuss empfahl Donnerstagabend darüber hinaus einstimmig, dass die Kirchengemeinde 3700 Euro Zuschuss für das Defizit bis 2016 erhält. Die andere Hälfte des Defizits trägt die Kirchengemeinde aus der Substanzerhaltungsrücklage. Bei dem Gespräch wurde deutlich, dass künftig jährlich rund 3000 Euro Defizit zu erwarten sind, erklärte Kruse. Der Ausschuss empfahl auch hier einstimmig, dass die Kirchengemeinde jährlich einen Zuschussantrag stellen soll. Für 2017 werden 3000 Euro gewährt. Ein eventueller Überschuss im Gebührenhaushalt des Jahres 2017 soll der Ausgleichsrücklage des Friedhofes zugeführt werden. Alle Fraktionen bezeichneten den Weg als vernünftig und lobten die bereits von der Kirchengemeinde angestoßenen Änderungen, um den Friedhofsbetrieb kostendeckender zu gestalten. So berichtete Pastorin Peggy Kersten von der neu angelegten, nur aus Spenden finanzierten Baumgrabanlage. Ehrenamtliche Helfer pflegen sie. Gute Erfolge zeigten auch die jährlich zwei Friedhofsaktionstage, die zur Erhaltung des gepflegten Eindrucks des Friedhofs für alle Bürger dienten. „Wir sind sehr glücklich über die Unterstützung der Gemeinde“, sagte Kersten nach der Sitzung.

Kontrovers diskutiert wurde über den Zuschussantrag der Frauenfußballmannschaft des TSV Waabs „SG RieWa“. Die Mannschaft spielt in der Verbandsliga (Landesliga) und möchte einen Zuschuss zur Anschaffung von 30 einheitlichen Trainingsanzügen und Wetterjacken, um für Waabs zu werben. Mit Beflockung sollen sie zwischen 3000 und 3500 Euro kosten.

Während die CDU-Fraktion beantragte, einen Zuschuss bis 50 Prozent der Kosten zu gewähren, schlug Uschi Fröhler (SPD) 3000 Euro vor. Sie zog ihren Antrag später zurück. Für Nis Juhl (CDU) und Heinz Haller (WGW) könnte ein solcher Beschluss „eine Lawine auslösen“, sagte Juhl. So könnte jede Mannschaft entsprechende Anträge stellen, wenn sie zu Meisterschaften oder der gleichen fahren „wo soll man da anfangen und aufhören“, fragte er. Die Vereine würden bereits gut bezuschusst, am Ende müsste man die Zuschüsse vielleicht an der Mitgliederzahl festmachen und je Mitglied einen Pauschalbetrag wählen, meinte Haller, um gerecht zu sein. Der CDU-Antrag wurde dennoch einstimmig empfohlen.

Der Ausschuss beschloss außerdem in einem Grundsatzbeschluss, dass die Kosten eines Erweiterungsbaus am Kindergarten über einen Kommunalkredit über 20 Jahre finanziert werden sollen. Wie und was gebaut werden soll, wird am Montag im Bauausschuss ab 19.30 Uhr in der Waabs Mühle beraten.

Drei Kommunalfahrzeuge müssten in Waabs ersetzt werden. Der Finanzausschuss empfahl, vorsorglich 50 000 Euro in das Haushaltsjahr 2018 einzustellen. So weise der Claas-Schlepper (von 2006) hohe Reparaturkosten auf. Ersetzt werden könnte auch ein Kommunalschlepper von Iseki (2009) wie auch ein Rasenmähertrecker. Es werden Angebote eingeholt.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 02.Sep.2017 | 06:26 Uhr