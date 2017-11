Volkstrauertag – Mahnung an die Gegenwart : Frieden bleibt die Herausforderung

vergrößern 1 von 3 Foto: sks 1 von 3

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 20.Nov.2017 | 05:56 Uhr

„Frieden und Freiheit, das sind die Grundlagen jeder menschenwürdigen Existenz.“ Mit diesen Worten Konrad Adenauers, des ersten Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland“, begrüßte die Bürgervorsteherin der Stadt Eckernförde, Karin Himstedt, gestern Vormittag die Besucher auf dem neuen Friedhof an der Schleswiger Straße. Wie überall in Deutschland wurde auch in Eckernförde in einer feierlichen Gedenkstunde zum Volkstrauertag der gefallenen Soldaten beider Weltkriege sowie der Männern, Frauen und Kindern aller Völker gedacht, die Opfer von Bürgerkrieg, Gewalt, Terrorismus und Verfolgung wurden.

Vertreter zahlreicher Vereine und Verbände, allen voran die Feuerwehr, die Ehrenwache am Kreuz stand, und der Marine nahmen an der Gedenkstunde teil. Eingeladen hatte der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Ortsverband Eckernförde, dessen Vorsitzender Bürgermeister Jörg Sibbel ist. Bevor er gemeinsam mit dem Standortältesten Bernd Ufermann den Kranz am Kreuz niederlegte und die Totenehrung folgte, eröffnete der Posauenchor der Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai unter der Leitung von Pastor Rainer Kluß die Feierstunde.

Bürgervorsteherin Karin Himstedt betonte in ihrer Rede, dass es in der Gegenwart eine neue Form von Gewalt durch einen „islamistischen Fundamentalismus“ gebe, „eine neue Art von Krieg“, der Opfer fordere. „Hinterhältig agierende Mordbanden“ führten einen „barbarischen Kampf gegen die Demokratien, gegen universelle Werte der Zivilisation und gegen unsere freie, offene Gesellschaft“, sagte Himstedt. Die Bürgervorsteherin machte klar, dass Beten allein angesichts dieser Situation nicht ausreiche. Terror und Gewalt müsse entschlossen entgegen getreten werden. „Das tun deutsche Soldaten, Sicherheitskräfte und Hilfsorganisationen, die an internationalen Einsätzen teilnehmen – auch aus unserer Stadt Eckernförde.“

Die Bewahrung beziehungsweise die Schaffung des Friedens zwischen den Menschen und den Völkern sei und bleibe die zentrale Herausforderung für die große Politik, „aber auch für jeden von uns. Frieden fängt bei uns an, hier in unserer Stadt“, sagte die Bürgervorsteherin. Sie betonte, dass der Volkstrauertag Anlass für alle sein könne, das Bewusstsein für den Respekt und die Solidarität zwischen allen Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Überzeugung oder einer möglichen Behinderung, zu schaffen.