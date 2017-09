Festakt in Louisenlund : Freundschaft jenseits der Krise

vergrößern 1 von 3 Foto: Stiftung Louisenlund, Hoth 1 von 3

Louisenlund | Fremde Kulturen kennenlernen, gegenseitige Vorurteile abbauen und die Sprache fördern – Schülerbegegnungen sind ein wichtiger Bestandteil der Bildung im Internat und Ganztagsgymnasium Louisenlund. Zum 20. Bestehen der Schulpartnerschaften Louisenlunds mit Russland wurde am Sonnabend ein Festakt zelebriert, um der erfolgreiche Zusammenarbeit Ausdruck zu verleihen. 35 Schüler aus Russland sind dieses Jahr nach Deutschland gekommen, um Kultur und Sprache kennen zu lernen. Die Schüler des Gymnasiums Nr. 1 aus Nishnij Novgorod besangen an diesem Abend die Besonderheit Russlands und eröffneten damit den Festakt in der Kunst- und Kulturhalle. „Schülerbegegnungen sind wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung,“ sagte Schulleiter Dr. Peter Rösner in seiner Begrüßungsrede. In angespannten politischen Lagen einen Freund in Russland anrufen und fragen, wie es denn momentan wirklich sei, dass sei eine Bereicherung des Schüleraustausches. Auch die ehemalige stellvertretende Direktorin des Gymnasium Nr. 1 aus Nishnij Novgorod, Emilia Jermoschina, betonte, dass keine politischen Sanktionen dieses Kapital der Partnerschaft trennen lassen. „Annäherung der Völker durch direkte Begegnungen und die Änderungen des Bewusstsein in Russland und Deutschland – das sind zwei wesentliche Vorteile der Partnerschaft,“ sagte die Frau der ersten Stunde.

Bereits im September 1997 bei der ersten deutsch-russischen Schülerbegegnung zwischen dem Internat Louisenlund und dem russischen Gymnasium war Jermoschina dabei. Seitdem finden regelmäßige Schülerbegegnungen und gemeinsame Projekte zwischen den Partnerschulen statt. Auch mit der Peter-Schule aus St. Petersburg finden seit 1997 regelmäßige Schülerbesuche statt.

Prof. Dr. Michael Düring vom slawistischen Institut der Christian-Albrechts-Universität Kiel betonte in seiner Rede die Bedeutung von Schulpartnerschaften im Kontext der deutsch-russischen Beziehungen. „Wir lernen über den Fremden und über uns selbst,“ so der 54-Jährige.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit dem Geschäftsführer der Stiftung „Deutsch-Russischer Jugendaustausch“, Thomas Hoffmann, sowie ehemaligen Austauschschülern und den Initiatoren der Begegnungen, Russischlehrerin Gräfin Dorothee Knyphausen und Politiklehrer Dr. Rolf Wenzel, wurden vertiefende Einblicke in die Zusammenarbeit gegeben. Jannik Jürs, Vladimir Kornev und Lisa Ivanova, ehemalige Austauschschüler, erzählten über ihre Erfahrungen die sie bei den Schülerbegegnungen gewinnen konnten. Im Alter von 15 Jahren besuchte Vladimir Kornev das Internat und Ganztagsgymnasium Louisenlund. „Durch die politische Situation sollte nicht der Wunsch verschwinden, die Kultur kennen zu lernen. Es lohnt sich für die Zukunft unserer Länder, Russland zu besuchen,“ sagte er am Ende der Podiumsdiskussion.