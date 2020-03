Freizeitspaß für junge Erwachsene

Kostenfreie Projekte der Awo Gettorf

05. März 2020, 13:14 Uhr

Gettorf | In diesem Jahr nimmt das vom Bundesumweltministerium und dem Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt „Unsere Zukunft ist grün“ der Awo Gettorf richtig Fahrt auf. Nach einem ersten WorkCamp im vorherigen Jahr können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren in diesem Jahr zwischen fünf kostenfreien Projekten wählen, wenn sie sich für Nachhaltigkeit interessieren und berufliche Orientierung suchen.

In den Osterferien – vom 30. März bis zum 4. April - findet ein Zukunfts-WorkCamp unter dem Motto „Finde deine Stadt der Zukunft.“ in Gettorf statt. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Jobrallye und eine Zukunftswerkstatt. Außerdem lernen die Teilnehmer Gettorfer Unternehmen kennen. Maximal 20 Jugendliche und junge Erwachsene können teilnehmen.

Über Himmelfahrt – vom 21. bis zum 24. Mai - findet in Kiel ein großer Jugendkongress statt. Das Thema: „Mach mit bei der grünen Berufsorientierung in Kiel.“ Die Teilnehmer sollen dabei ihre Interessen herausfinden und ihre Fähigkeiten erproben. Die Übernachtung erfolgt in der Jugendherberge Kiel.

Vom 20. bis 24. Juli heißt es dann „Blick über den Tellerrand – WorkCamp rund um Berufe mit Biss“. Die 20 Teilnehmer sind im Jugendferiendorf Neumünster untergebracht und lernen Berufe in der Lebensmittelbranche kennen. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und das Wochenende bis zum 26. Juli noch dran hängt, kann zusätzlich noch die Juleica (JugendleiterCard) erwerben.

Vom 3. bis 7. August findet auf der Burg Rieneck im Spessart ein Handwerk-WorkCamp statt. 20 Jugendliche und junge Erwachsene können hier Berufe rund um den Werkstoff Holz kennenlernen. Bei diesem WorkCamp kooperiert der Veranstalter mit dem in der Nähe gelegenen SOS-Kinderdorf, das für die Teilnehmer seine Holzwerkstätten öffnet.

In den Herbstferien – vom 12. bis zum 16. Oktober - findet ebenfalls auf der Burg Rieneck ein Handwerk-Natur-WorkCamp statt. Hier können 20 Teilnehmer Berufe rund um Natur und Landschaftspflege kennenlernen.

„Wir hatten anfangs die Sorge, dass wir engagierten jungen Leuten nichts Neues mehr erzählen können. Aber dem war nicht so“, erinnert sich Projektkoordinatorin Amrei Magdanz.

Das Projekt läuft noch bis zum Jahr 2022. Wer in diesem Jahr keinen passenden Termin findet oder keinen Platz mehr erhält, hat in den nächsten beiden Jahren noch die Möglichkeit, an dem Projekt teilzunehmen. Auch in den Jahren 2021 und 2022 sind vergleichbare Veranstaltungen in den Osterferien, über Himmelfahrt, in den Sommerferien und in den Herbstferien geplant.



Weitere Informationen und Anmeldung unter www.deine-zukunft-ist-gruen.de.