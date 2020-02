Umsetzung bis Mai : Freies W-Lan im Gettorfer Ortskern

Gettorfs Wirtschauftsausschuss empfiehlt, W-Lan-Auftrag an Kieler Firma zu vergeben.

von Torsten Peters

06. Februar 2020, 15:17 Uhr

Gettorf | Die Gettorfer Gemeindevertretung hatte bereits im November 2018 beschlossen, dass ein flächendeckendes öffentliches W-Lan-Netz im Gettorfer Ortskern geschaffen werden soll. Im April wurde dieser hinsichtlich der W-Lan-Verfügbarkeit gecheckt und der Gemeinde ein Plan mit empfohlenen Access-Point-Standorten übersandt. Ein Access Point ist ein elektronisches Gerät, das als Schnittstelle für kabellose Kommunikationsgeräte dient.

Mit den betroffenen Grundstücks- und Gebäudeeigentümern wurden bereits Gespräche geführt, die für die Errichtung eine grundsätzliche Bereitschaft signalisierten. Nach der Auftragsvergabe sollen mit ihnen entsprechende Nutzungsverträge geschlossen werden.

Das Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet umfasst die Bereiche Eichstraße, Herrenstraße bis zur Eckernförder Chaussee 1, Meierhof, Teilbereich der Mühlenstraße (bis Meierhof), Teichstraße, Spritzengang und Am Markt. Dabei soll sich das Netzwerk bei Bedarf auch einfach erweitern lassen.

Drei Firmen angeschrieben - nur ein Angebot bekommen

Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann, deren Arbeit im Wirtschaftsausschuss fraktionsübergreifend gewürdigt wurde, hatte drei Firmen angeschrieben. „Dabei gab es lediglich von der Kieler Firma Addix Internet Services ein Angebot“, erklärte Münzberg-Niemann. Dieses beläuft sich auf knapp 15.000 Euro. Das Problem sei, dass derzeit viele Firmen einfach ausgelastet sind, auch durch die Vergabe der europaweit verlosten WiFi4EU-Gutscheine an verschiedene Gemeinden, wie etwa Felm.

Freies W-Lan steigert Aufenthaltsqualität im Ortskern

Hierbei ist Gettorf zwar leer ausgegangen. Die Gemeinde will es aber dennoch in Angriff nehmen, „da ein kostenfreier schneller Internetzugang auch die Aufenthaltsqualität im Ortskern positiv beeinflusst“, erklärte Münzberg-Niemann. Dies komme wiederum auch den Gewerbetreibenden in dem Gebiet zugute. Diese werden sich zwar nicht an den Kosten beteiligen, einige von ihnen jedoch mit der Errichtung eines Access Point an ihrem Gebäude.

Fotoshooting soll Touristen anlocken

Um auch mehr Touristen nach Gettorf zu locken, soll es im Übrigen nach dem Gettorf-Film auch ein Fotoshooting geben. Die Bilder sollen dann auf der Homepage und in Broschüren für die Gemeinde werben.

Der Gettorfer Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus befürwortet, die Installation des öffentlichen W-Lan-Netzes an die Kieler Firma zu vergeben. Der finale Beschluss soll auf der nächsten Gemeindevertretersitzung am Mittwoch, 19. Februar, erfolgen. Die Kieler Firma Addix Internet Services hat für diesen Fall zugesagt, die Umsetzung bis Ende April oder Mai zu erledigen.