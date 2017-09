„Frau Merkel hält keine vier Jahre durch“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Achim Messerschmidt

erstellt am 24.Sep.2017 | 19:05 Uhr

Mit großer Zufriedenheit hat der Eckernförder AfD-Spitzenkandidat, Gereon Bollmann, die Hochrechnungen gestern Abend zu Hause aufgenommen. Trotz des guten Ergebnisses seiner Partei sei ihm, angesichts des „Schlamassels“, den die Koalition in den vergangenen Jahren dem Land eingebrockt habe, nicht zum Feiern zu Mute. „Jetzt wird in die Hände gespuckt, es muss viel getan werden“, forderte der 63 Jahre alte Bollmann. Statt zu feiern, habe er sich gestern in den Wahllokalen bei den Wahlhelfern für ihr Engagement bedankt, das sei bei den Menschen gut angekommen. Aufgrund der Programm-Unterschiede zwischen den Grünen und der FDP in Sachen Asylrecht, rechnet er mit großen Problemen in einer „Jamaika-Koalition“. „Frau Merkel wird nicht die gesamte Legislaturperiode durchhalte“, ist sich Bollmann sicher. Er selber wird es nicht in den Bundestag schaffen. „Ich werde morgen wieder an meinem Schreibtisch sitzen“, so der Richter.