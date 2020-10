Eckernförde : Frau fährt mit E-Bike ins Hafenbecken – und erfährt große Hilfsbereitschaft

Passanten ziehen sie aus dem Wasser, geben ihr Kleidung und wärmen sie. Ein Skipper birgt ihr Rad aus dem Wasser, ein Taucher sucht nach ihrem Handy.

von Arne Peters

14. Oktober 2020, 16:52 Uhr

Eckernförde | Das war ein Riesenschreck: Als eine junge Frau am Dienstagnachmittag an der Hafenspitze auf das E-Bike ihres Arbeitgebers stieg, war die höchste Tempostufe eingestellt. Für die Frau war die Erfahrung neu, ein E-Bike war sie nicht gewohnt. Schon beim ersten Tritt machte es einen Satz nach vorn und das Fahrrad mit Frau landeten im Hafenbecken.

Passanten berichteten, dass sie einen Schrei hörten und nur noch das Rad in den Spalt zwischen Sichelmole und Traditionssegler „Jachara“ fallen sahen. Sofort war ein halbes Dutzend Helfer vor Ort, „Jachara“-Skipper Wolfgang Beyer ließ einen Tampen mit einer Schlaufe ins Wasser. In sie konnte die junge Frau einen Fuß stellen und auf diese Weise hochgezogen werden. Vier Passanten zogen sie an Bord.

Außer einem Riesenschreck war ihr nichts passiert. Jetzt zeigte sich, dass die Welt nicht aus Egoisten besteht, sondern voller hilfsbereiter Menschen ist: Um eine Unterkühlung zu verhindern – das Wasser war nur 13 Grad warm – stellte ein Passant seine Jacke zur Verfügung, damit die Frau sich wärmen konnte, ein anderer gab seine Mütze, wiederum ein anderer organisierte eine Decke aus dem nahen Café. In der beheizten Kajüte von Wolfgang Beyer konnte sich die Frau aufwärmen und telefonieren. Einen Krankenwagen brauchte sie nicht.

„Es war toll zu sehen, wie viele Menschen ihre Hilfe anboten“, sagt eine Passantin. „Niemand ging einfach vorbei, jeder zeigte sich besorgt.“ Für sie ist das eine positive Nachricht in einer Zeit, die von negativen Schlagzeilen beherrscht wird.

Auch das Fahrrad wurde unbürokratisch geborgen. Dazu ließ der Skipper einen Wurfanker ins Wasser und konnte das Rad mit Hilfe des mittlerweile eingetroffenen Arbeitgebers aus dem Wasser ziehen. Und ihr Handy, das die Frau im Wasser verloren hat, wird demnächst von einem Taucher gesucht – kostenlos.