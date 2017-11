Fotokunst mit verdrehter Linse

vergrößern 1 von 6 Foto: Kühl 1 von 6









von Gernot Kühl

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:09 Uhr

Aus dem Statik-Büro Reichenberger in der Sehestedter Straße 81 ist die Galerie „fotomenta“ geworden. Während die Belastungsgrenzen von Gebäuden nun auf Carlshöhe berechnet werden, sind aus den sachlichen Büroräumen seit März Orte der Begegnung und Inspiration geworden. Galeristin Maria Reichenberger ist schwer aktiv und richtet bereits ihre sechste Ausstellung aus. „Malerische Fotografie“ heißt der Titel ihrer neuen Schau, die am Sonnabend, 4. November, um 13 Uhr eröffnet wird. Gezeigt werden Arbeiten von sieben Fotografen, die so gut sind und ihr Arbeitsgerät so perfekt beherrschen, dass sie den Betrachtern ganz neuartige Eindrücke verschaffen, die berühren, verblüffen, faszinieren. Insider dürften sofort im Bilde sein, wenn sie die Namen Steffen Böttcher, Jacques Schumacher, Wlodek Brühl, Patrick Leube, Birgit Franik, Matthias Römer und Frank Baeseler auf der Einladungskarte zur Ausstellung lesen.

Dass Qualität in dieser Konzentration versammelt ist, hat die Galeristin in diesem Fall in erster Linie Frank Baeseler zu verdanken. Der erfahrene Fotograf aus Güby verfügt über beste Kontakte und hat mit der „Squeezerlens“ ein neues quetsch- und biegbares Objektiv entwickelt, das in den richtigen Händen beeindruckende Aufnahme liefert. Die Schärfe kann dabei punktgenau auf Details ausgerichtet werden und den Aufnahmen so eine ungeheure individuelle Ausdruckskraft verleihen.

Steffen Böttcher aus Buchholz hat mit dieser neuen Objektivtechnik New York durchstreift und Fotos mit ganz eigenem Charakter mitgebracht. Wlodek Brühl aus Kiel ist ein meisterhafter Fotograf selbst erzeugter Wasserskulpturen. Wenn der Tropfen aufschlägt, sind mehrere prozessgesteuerte Blitzgeräte in rasender Geschwindigkeit im Einsatz – beeindruckend. Birgit Franik aus Bocholt zeigt in ihren Infrarot-Bildern die Schönheit der Natur im Detail, in der selbst ein welkes Blatt zu einem kleinen Kunstwerk wird. Patrick Leube aus Kiel nutzt ebenfalls die „Squeezerlens“, um seinen ohnehin sehenwerten Frauenporträts noch mehr Tiefe und Wirkung zu verleihen. Matthias Römer aus Heinsberg nutzte die Technik, um auf Borkum eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen abseits üblicher Regeln zu inszenieren. Altmeister Jacques Schumacher aus Hamburg hat fotografisch so viel erlebt wie kaum ein anderer. Seine eigenwillige Kreativität ist wie geschaffen für die neue Linsentechnik, mit der er auf dem Hamburger Dom wahre Farborgien einfing. Lokalmatador Frank Baeseler aus Güby steuert neben den flexiblen Linsen auch eigene Fotos bei und lässt dafür hübsche junge Frauen elfengleich und leicht bekleidet im üppigen Grün des Waldes posieren.

Es ist die erste Ausstellung dieser Art. Die „Squeezerlens“ eröffnet den Fotografen neue Möglichkeiten und eröffnet den Betrachtern neue, meist sehr eindrückliche Ansichten. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Dezember in der „fotomenta“, Sehestedter Str. 81, zu sehen. Die Galerie ist mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist auch während der „Langen Nacht der Kunst“ am Sonnabend, 11. November, von 19 bis 22 Uhr geöffnet. Dann zeigt Fotograf Wlodek Brühl, wie aus herabfallenden Tropfen meisterhafte Wasserskulpturen werden.