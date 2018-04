Formstarke Lindewitter zu Gast

von shz.de

19. April 2018, 13:17 Uhr

Drei Spiele vor Ende der Saison verfügt der Eckernförder MTV als Spitzenreiter der Handball-Kreisoberliga Nord+Nordsee über einen Vorsprung von drei Punkten auf Platz 2 und 3. Um in Sachen Aufstieg und Meisterschaft sicher zu gehen, müssen noch vier Punkte her, weil bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich zählt – und der ist gegenüber den beiden Verfolgern, HG OKT und IF Stern Flensburg negativ. Am Sonnabend, 17 Uhr, steht in der Wulfsteerthalle die Partie gegen den Achten, TSV Lindewitt, auf dem Programm, der noch Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

Und die Gäste haben gerade einen guten Lauf. In den vergangenen drei Partien sammelte der TSV fünf Punkte. Es sieht so aus, als hätte sich der Absteiger aus der Landesliga von 15/16 gerade rechtzeitig gefangen und mit Steffen Reimer einen Torjäger in seinen Reihen, der in den genannten drei letzten Spielen stolze 33 Tore erzielte. Ihn, sowie Luca Braaf, der im Hinspiel sieben Mal traf, sollte der EMTV möglichst weitgehend neutralisieren.

„Das Spiel gegen Lindewitt ist in meinen Augen völlig offen, die Mannschaft ist unberechenbar“, weiß auch EMTV-Trainer Heiner Petersen um die Schwere der Aufgabe und hofft neben einer guten Leistung seines Teams auch auf Unterstützung von der Tribüne. Beim Pokalfinale waren 300 Zuschauer in der Halle, zumindest 100 wären eines Spitzenreiters auch in der Liga würdig. Torben Sothmann und Marvin Kraack werden fehlen. Jost Andreas steht wohl wieder zur Verfügung.