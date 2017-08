Angeln : Forellen kommen im Herbst

vergrößern 1 von 3 Foto: Kierstein (2) 1 von 3

Brekendorf | Friedlich plätschern kleine Wellen ans Ufer des Angelsees. Nur ein Angler versucht sein Glück. „Am liebsten hätte ich ja Forelle, aber dafür ist es noch zu früh“, weiß Robert Westphal. Ab Ende September werden die begehrten Fische wieder in dem See ausgesetzt. „Vorher ist das Wasser noch zu warm“, so Westphal. Trotzdem hat er es mal versucht.

Über die Sommermonate setzt See-Betreiber Volker Pahl Aale, Welse und Zander aus. „Im Sommer Forellen auszusetzen ist Tierquälerei“, betont Pahl. Die Fische brauchen kaltes, sauerstoffreiches Wasser. Dies ist in dem nur 1,5 Meter tiefen, aber 3,5 Hektar großen See jetzt noch nicht gegeben. Die Tiere würden am Rand des Sees nach kalten Strömungen suchen und seien so auch leichte Beute für die Fischer. „Das hat dann aber auch nichts mehr mit Angeln zu tun“, so Pahl.

Dem gelernten Fischzüchter liegt das Wohl der Fische am Herzen. Den Brekendorfer Angelsee betreibt er seit knapp eineinhalb Jahren. Er hat noch einen See in Jevenstedt. „Da bin ich auch hin und wieder“, erklärt Angler Westphal. Die Seen von Pahl seien immer sehr sauber und aufgeräumt. „Das muss auch so sein“, betont Pahl.

Er erinnert sich an eine Geschichte am Anfang in Brekendorf. Da hätten Angler ihre Schnur mit einem Köder liegen lassen. Ein Vogel hat den Köder mitsamt Schnur fressen wollen. Doch im Flug hat sich die Schnur in einem Baum verfangen und das Tier ist verendet. „Ja, ich führe hier ein straffes Regiment, aber es muss Regeln geben“, betont Pahl.

Davon haben dann auch die Angler was, denn niemand möchte in einem vermüllten See fischen. Auch bei der Wahl der Fische hat Pahl Ansprüche. Sie kommen aus Dänemark. „Ich fahre selber hin und kontrolliere die Qualität“, so Pahl. Seine Seen kontrolliert er regelmäßig. Dabei bleibt auch Zeit, mit den Anglern zu sprechen. Gerade für die Jüngeren hat er einen Tipp: „Bleibt an einem See. Wenn ihr die Eigenheiten des Gewässers kennt, habt ihr höhere Erfolgschancen“. Auch für Fragen steht er telefonisch immer zur Verfügung. Es freut ihn, wenn Angler an seinem See Erfolg haben. Noch mehr freut es ihn, wenn sie auch nur so viele Fische herausholen, wie sie verzehren können.

Soviel Petri-Glück hat Robert Westphal nicht. Er packt seine Ausrüstung zusammen. „Im Herbst komme ich wieder. Dann gibt es Forellen“, sagt er und fährt nach Hause.





