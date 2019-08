Musik : Folkkonzert in Fischräucherei

Hüttenfolk gibt am 23. August ein Sommerkonzert in der Alten Fischräucherei.

von Redaktion Eckernförde

20. August 2019, 09:32 Uhr

Eckernförde | Auf Einladung von Katharina Mahrt und dem Verein Alte Fischräucherei gibt die Musikgruppe Hüttenfolk am Freitag, 23. August um 19 Uhr ein Sommerkonzert in der Alten Fischräucherei in der Gudewerdtstraße 71. Die Band spielt in der Besetzung mit Franz-Reinold Organista (Gitarre, Mandoline, Ukulele, Mundharmonika, Gesang), Claudia Sokollek (Cello, Banjo, Tin- u. Lowwhistles, Gesang), Nesrin Grünau (Gitarre, Ukulele, Cajon, Gesang), Nina Heinrich-Wrage (Melodica, Gesang) und Söhnke Scharlau (Akustikbass). Ein Markenzeichen der Formation sind die unterschiedlichen, markanten Stimmen. Im Gepäck haben die fünf Musiker wieder deutsche, traditionelle und zeitgenössische Folksongs, internationale Balladen und Hippie-Songs. Für die Musiker geht anschließend der Hut rum.