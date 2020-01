Drei erfolgreiche Premieren : Förderverein Alte Schule: Spenden an Inka und Geschwisterhelden

Der Förderverein Alte Schule in Felmerholz spendet an zwei Hilfsorganisationen.

27. Januar 2020, 16:11 Uhr

Felm | Das Klassenzimmer war mit mehr als 30 Mitgliedern gut gefüllt bei der Jahresversammlung und dem Neujahrsempfang des Fördervereins Alte Schule in Felmerholz. Der Vorstand erinnerte in seinem Jahresbericht an die Höhepunkte des Vorjahres, und die Mitglieder beschlossen das neue Jahresprogramm 2020.

Der Verein, der gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr das gesellschaftliche Leben des Ortes maßgeblich gestaltet, konnte gleich auf drei Premieren des vergangenen Jahres zurückblicken. So fanden das Ostereiersuchen auf dem Spielplatz, die „Weiße Meile“ und der Weihnachtsbasar zum ersten Mal statt. Weil alle drei Aktionen von den Felmerholzern sehr gut angenommen wurden, werden sie auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Da die Besucher des Weihnachtsbasars für Kaffee und Kuchen spendeten, ebenso wie ein Großteil der Aussteller ihre Einnahmen, blieben am Schluss 850,20 Euro übrig. „Das ist der Spendengrundstock für die beiden Spendenempfänger des Überschusses beim nächsten Spielplatzfest“, sagt Schatzmeisterin Thekla Paulke.

Die Jahresversammlung entschied sich für zwei Spendenempfänger. So soll, wie im Vorjahr, die „Kieler Initiative gegen Kinderarmut“ (Inka) gefördert werden. Diese Initiative fördert Musik- und Tanzunterricht für Kinder aus armen Familien, die sich das selbst nicht leisten könnten. „Es hat mich sehr berührt, als ich von einer Inka-Vertreterin gehört habe, dass sie mit unserer Spende mehrere Kinder ein Jahr lang fördern und begleiten können“, sagt Thekla Paulke.

Zweiter Spendenempfänger soll Geschwisterhelden werden. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Landesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Schleswig-Holstein, das sich zum Ziel gesetzt hat, nichtbehinderte Geschwister von behinderten Kindern zu stärken. Denn gerade sie kommen im schwierigen Alltag der betroffenen Familien oft zu kurz. Die Mitgliederversammlung folgte den Vorschlägen des Vorstands einstimmig.

Am Freitag, 7. Februar, stimmt die Freiwillige Feuerwehr als Mitveranstalter des Spielplatzfestes über die beiden Spendenzwecke ab. Die Zustimmung gilt als sicher.

Der „Förderverein Alte Schule Felmerholz“ zählt rund 100 Mitglieder, zwölf davon sind 2019 dem Verein beigetreten. „Ausgetreten ist noch nie jemand“, sagt Thekla Paulke.

Jahres-Programm

15. Feb.: Kinderfasching

4. Apr.: Seniorenfrühstück

10. Apr.: Ostereier suchen

6. Juni: Weiße Meile

29. Aug.: Spielplatzfest

26. Sep.: Dorfflohmarkt

30. Okt.: Spielabend

28./29. Nov.: Weihnachtsbasar

Ab 1. Dez: Lebend. Adventskalender

19. Dez.: Weihnachtsfeier

24. Dez.: Ankunft des Friedenslichtes in Felmerholz, das in der Alten Schule abgeholt werden kann