Schulförderverein Peter-Ustinov-Schule : Förderungen auch fürs neue Jahr gesichert

Die Jahreshauptversammlung des Schulfördervereins der Peter-Ustinov-Schule Eckernförde brachte für alle Freude auf: Alle Förderanträge an den Verein von Seiten der schulischen Bedarfsträger konnten genehmigt werden. Zwar ist der Verein mit nur 283 Mitgliedern im Verhältnis zur seit Jahren steigenden Anzahl der Schüler, derzeit über 900, nur klein, aber rührig und effektiv: Denn auch Spenden der örtlichen Wirtschaft konnten eingeworben werden, ebenso kam Geld durch eigene Aktivitäten in die Spendendosen. So konnte der Vereinsvorstand stolz von einem erfreulichen Spendenjahr 2017/18 berichten: Die Schüler bekamen dringend benötigte Zuschüsse für die wichtigen Präventionsmaßnahmen, für Fahrten zu regionalen und überregionalen Sportwettkämpfen, es gab Zuschüsse für die so wichtigen Lesungen in der Stadtbücherei. Die AGs der Ganztagsschule wie zum Beispiel die Fahrrad-AG, die sich um den verkehrssicheren Zustand der Schüler-Fahrräder kümmert oder die Modellbahn-AG, wo die Schüler auf spielerische Art und Weise mit den Grundlagen der Elektrotechnik und des Holzbaus vertraut gemacht werden, konnten Zuschüsse für Materialien erhalten, die Sprachreisen ins Ausland wurden gefördert. Einstimmig wurde auch den neuen Förderanträgen für das kommende Haushaltsjahr zugestimmt, um die gute Arbeit zum Wohle der Schüler fortzusetzen. Die Vorsitzende Annette Giencke wurde in ihrem Amt bestätigt. Es war insgesamt ein erfreulicher Abend für die Schüler der Peter-Ustinov-Schule.