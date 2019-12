Neubau der Fleckeby Turnhalle : Förderbescheid ist da – eine Million Euro für die Turnhalle

Rund 2,2, Millionen Euro wird der Neubau kosten. Dass das Projekt bezuschusst wird, hat der Schulverband jetzt schriftlich.

von Achim Messerschmidt

11. Dezember 2019, 09:28 Uhr

Fleckeby | Jetzt hat es der Schulverband schriftlich: der Bund fördert den Neubau der Turnhalle in Fleckeby mit einer Million Euro. „Wir haben den Zuwendungsbescheid erhalten“, teilte Schulverbandsvorsteher Peter Thordsen unserer Zeitung mit. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II fördert der Bund finanzschwache Kommunen. Einen Förderantrag für das Bauvorhaben hatte der Schulverband im Herbst gestellt.

Im Sommer hatte der Schulverband nach kontroversen Diskussionen über den Standort der neuen Halle beschlossen, den Neubau unmittelbar im Anschluss an die bestehende über 40 Jahre alte Halle zu erstellen. Somit kann der Altbau während der Bauphase stehen und weiter für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Erst nach Fertigstellung der neuen, rund 2,2 Millionen Euro teuren Halle, wird diese abgerissen. Bei dieser Variante wird der Neubau auf wenige sieben Meter an den B-Sportplatz heranrücken. Die Größe des Platzes wird sich aber nicht verringern. Die Idee einiger Kommunalpolitiker, die Halle in unmittelbarer Nähe zur Tennishalle zu bauen, wurde wieder verworfen. Der Weg von der Schule zur Turnhalle sei für die Grundschüler zu lang, wurde dieser Variante entgegengehalten.

Die neue Turnhalle wird nach jüngster Planung bei einer Höhe von fünfeinhalb Metern 15 mal 27 Meter messen, also knapp 120 Quadratmeter größer sein als das alte Bauwerk und so den Standards einer Ein-Feld-Sporthalle entsprechen.