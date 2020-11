Damp / Schönhagen : Focus: Vamed-Kliniken gehören zu den besten in Deutschland

Das Gesundheitsmagazin des Focus hat die Kliniken in Damp und Schönhagen wieder vorne in der Bestenliste platziert.

von Dirk Steinmetz

13. November 2020, 08:56 Uhr

Damp | Die Vamed-Kliniken in Damp und Schönhagen gehören auch 2021 zu den besten Deutschlands, dies hat das Gesundheitsmagazin des Focus in seiner aktuellen Ausgaben festgestellt. Danach wird die Ostseeklinik Damp als „Top Nationales Krankenhaus Orthopädie 2021“ ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung aus Damp.

Die Klinik wird seit nunmehr zehn Jahren auf der Liste der besten Kliniken Deutschlands geführt

Bereits im Frühsommer landete Dr. Wolfgang Klauser, Chefarzt der Orthopädie der Ostseeklinik, auf der Liste der deutschen Top-Ärzte. Den Spezialisten für Hüft- und Kniegelenkersatz, Prothesenwechsel und Fußchirurgie führt der Focus seit zwölf Jahren unter Deutschlands besten Medizinern im Bereich der Knie-Endoprothetik.

Die Rehaklinik Schloss Schönhagen, eine Rehabilitationseinrichtung, die sich auf Menschen mit Krebserkrankungen spezialisiert hat, sicherte sich bereits in der Oktoberausgabe des Focus Gesundheit den Titel „Top Rehaklinik 2021“. Gleiches gilt für die Rehaklinik Damp, die zum 5. Mal in Folge mit allen untersuchten Fachabteilungen und in den Indikationen Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Psychosomatik und Rheuma auf der Bestenliste vertreten ist.

2020 kein einfaches Jahr

„Das Jahr 2020 war – wie für so viele – auch für uns Rehakliniken kein einfaches Jahr“, sagt Birk Heinrich, Geschäftsführer der Vamed Rehaklinik Damp. „Nur, indem wir alle zusammen als Team an einem Strang gezogen haben, konnten wir viele Herausforderungen meistern“, sagt Heinrich.

„Wir haben jeden Tag aufs Neue alles dafür getan, Menschen trotz aller Widrigkeiten hochwertige Rehabilitationen anbieten zu können“, sagt Dr. Anja Spies, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Abteilung Orthopädie II der Rehaklinik Damp. Deswegen freue sie sich besonders darüber, dass die Klinik nicht nur in Fachkreisen Beachtung findet, sondern gerade auch bei den Patientenempfehlungen wieder hervorragend abschnitt.