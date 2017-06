Floß-Projekt : Floß schafft die erste Etappe

vergrößern 1 von 3 Foto: Lucas 1 von 3

Nun sind die drei Zimmermannsgesellen Thorben Beyersdorf, Leon Schroller und Vincent Vollmers auf dem Weg zur Kieler Woche. Mit ihrem Floß, am Wochenende bei einer Party mit 150 Gästen auf den Namen „MS Tullamore“ getauft, haben sie gestern Büstorf verlassen. Sie planen am Sonnabend in Kiel anzukommen, um dann Teil der weltgrößten Segelveranstaltung zu sein.

Gestaltete sich das Fahren auf Schlei und Ostsee relativ bequem, so war der Transport des Floßes in die Schlei alles andere als ein Selbstgänger. Der Stapellauf der „MS Tullamore“ sprengte den Rahmen. Am Sonntag kam das Team auf Gut Büstorf ordentlich ins Schwitzen.

Welch’ ein seltsamer Anblick: Drei gemütlich aussehende Hängematten aus Stoff schaukelten bei strahlendem Sommerwetter einträchtig durch die Schwansener Schleilandschaft. Genauer gesagt vom Gut Büstorf in Richtung Gelände des Wassersportvereins Rieseby (WSR). Sie hängen in der Kajüte des selbstgezimmerten Holzfloßes, das die Zimmermannsgesellen Beyersdorf, Schroller und Vollmers auf dem Gelände der Firma Schlei Holz am Gut Büstorf in den letzten Tagen fertig gestellt haben (wir berichteten). Als Schlafplatz sollen sie ihnen in den nächsten Tagen auf hoher See dienen.

Dass sich bereits der Stapellauf des schwimmenden Zuhauses auf Zeit vor jeglichen Fragen um Navigation auf Schlei und Ostsee als kniffelig herausstellte, erlebten die drei jungen Männer in traditioneller Zimmermannskluft am Sonntag.

Umringt von vielen Bekannten und Interessierten waren sie mehr als zwei Stunden damit beschäftigt, die frischgetaufte „MS Tullamore“ vom Sägewerk auf dem Gutsgelände zur Wasserstelle an der Schlei zu bugsieren. Da mussten kurzerhand Wegpfähle entfernt und Autos umgeparkt werden. Die Ausmaße des Floßes mit sieben mal vier Metern Größe sprengten einfach die Wegbreite.

Hier, wie bei vielen anderen Gelegenheiten, war Baupate und Schlei Holz-Unternehmer Sebastian Wähnert tatkräftig dabei. Er steuerte die Zugmaschine des Hängers, auf dem das Vorderteil des Floßes auflag. Der hintere Teil des Floßes wurde auf die Schaufel eines kleinen Radladers gelegt. So zog das Gespann in langsamem Schritttempo zum Hafengelände. Gegen 12 Uhr erreichten sie dann wohlbehalten die Schlei, wie Wähnert informierte.

Bis gestern Mittag wurden Restarbeiten ausgeführt und das Floß beladen. Zwischenzeitlich hatten die Gesellen das Fahrzeug an einer Boje in der Schlei festgemacht. Mit einem Beiboot erfolgte die Versorgung, bevor das Floß es um kurz vor 14 Uhr ablegte.