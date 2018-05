Floating Sofa Quartett: Folk mit viel Esprit

von shz.de

30. April 2018, 10:39 Uhr

Man sollte nicht glauben, wie viele Folkmusik-Liebhaber im Mitbürgerhaus einen Platz auf dem schwimmenden Sofa suchten, um sich von den vier jungen Musikern des „Floating Sofa Quartet“ in die traditionelle musikalische Welt Skandinaviens entführen zu lassen. Im ausverkauften Saal erlebten sie am vergangenen Freitag einen weiteren Höhepunkt des diesjährigen FolkBaltic-Festivals.

Und mit den ersten Tönen von Flöte, Bratsche, Knopfharmonium und Kontrabass spielten sich Mads Kjoller-Hennigsen (Flöte), Clara Tesch (Geige), Laija Lautamaja (Melodeon / Harmonium)und Malte Zeberg (Bass) in die Herzen ihres Publikums. Sie begeisterten mit einem Repertoire aus überwiegend traditionellen Stücken ihrer dänischen, finnischen und schwedischen Heimat. Und sie begeisterten mit der Leichtigkeit und der Spielfreude, mit der sie ihre Instrumente beherrschten und ihre Musik lebten. Ob sanfte Balladen, fröhliche Tanzmusik wie Polka oder Sonderhoning - es wurde ein Abend zum Zuhören und - wäre Platz gewesen - auch zum Tanzen.

Die Musik von Floating Sofa sprüht vor Intensität und Humor und hat so gar nichts Altbackenes, wie es manchmal aus deutschen Volksliedern herausklingt. So ließen die vier jungen Skandinavier den betrunkenen Teufel tanzen im „Drunken devil set“ und entführten mit fröhlich irisch anmutenden Klängen nach „Midsommerscottisch“, nach einer Komposition von Clara Tesch. Kleine Geschichten verbanden die Stücke zu einer zweistündigen musikalischen Reise durch das alte Skandinavien. Eine Geschichte fehlte jedoch. Clara Tesch erzählte am Ende des Konzerts, wie das Quartett seinen außergewöhnlichen Namen gefunden hatte: Sie saßen im Sommer 2013 in Vilnius an einem Fluss und sahen etwas Großes auf dem Fluss treiben. Es war kein Sofa, wie sie zunächst dachten, sondern ein totes Wildschwein. Doch die Vorstellung, gemeinsam auf einem Sofa zu schwimmen und zu musizieren, passte, sodass der Name des Ensembles geboren war.

Übrigens spielten am Freitagabend nicht nur die vier jungen Skandinavier. Die 111 Gäste unterstützten sie mit einer perfekten Percussion von 222 Füßen.