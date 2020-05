Bombenentschärfung : Fliegerbombe in Kiel-Wellingdorf erfolgreich entschärft

Nach 45 Minuten gab es bei der Fliegerbombe in Kiel-Wellingdorf Entwarnung.

25. Mai 2020, 17:21 Uhr

Kiel | Die in Kiel-Wellingdorf aufgefundene Fliegerbombe ist am Montag 25. Mai, erfolgreich durch Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes (Foto) entschärft worden. Die Straßensperrungen konnten dementsprechend wieder aufgelöst werden, und die Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Ab 14 Uhr besetzten Polizeibeamte die Sperrposten, ab 15 Uhr musste jeder den Bereich verlassen haben. Als gegen 16 Uhr sichergestellt war, dass sich niemand mehr in dem Bereich aufhielt, begann die Arbeit der Entschärfer. Nach rund 45 Minuten konnte dann Entwarnung gegeben werden. Zu Komplikationen mit Anwohnern kam es aus Sicht der Polizei nicht.