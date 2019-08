Neue Stühle für St. Nicolai Eckernförde : Flexibilität und Offenheit im Kirchenraum

Mit 450 Stühlen erhöht sich die Zahl der Plätze um 90 Sitzgelegenheiten. Der erste reguläre Gottesdienst findet am 11. August statt.

Eckernförde | Leicht, filigran und doch bequem wirken die neuen Stühle der St.-Nicolai-Kirche, die seit gestern im Kirchenraum zum Sitzen einladen und schon heute bei einer Taufe zum Einsatz kommen. Nach einer achtwöchigen Lieferzeit hat die beauftragte Firma in Baden-Württemberg 450 bestellte Stühle auf die Reise in den Norden geschickt, die am Donnerstag im Ostseebad ankamen. Die neuen Stühle sind das Ergebnis eines im Januar begonnenen Überlegungsprozesses, die Bänke durch Stühle zu ersetzen. Ihre Anschaffung kostete 65.000 Euro.

Verschiedene Probestücke wurden bereits während der Offenen Kirche im März gezeigt, bevor eine Befragung der Kirchengemeinde und der Besucher von St. Nicolai ein Votum zugunsten der Stühle ergab und im Mai letztlich den Ausschlag für die Entscheidung gab.

Bereits im Vorfeld hat der Kirchengemeinderat sich intensiv über das mögliche Aussehen des neuen Gestühls Gedanken gemacht. „Der neue Stuhl ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Prozesses“, sagt Pastor Dirk Homrighausen, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, „er ist nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen hergestellt und damit ein echtes Original.“

Die Holzmaserung der Rückenlehne nimmt die Holzformationen der Kunstwerke im Kirchenraum auf, ihre rötliche Farbe korrespondiert mit der des Bodens, der leichte Schwung im oberen Teil harmoniert mit den Bögen der Kirche. Gewollt sei auch die Rundung an der Sitzfläche, so der Vorsitzende, genauso wie die Kufenform aus Stahl. Kleine schwarze Vorrichtungen an den stabilen Stuhlbeinen ermöglichen die Schaffung fester Reihenverbindungen.

„Mit den neuen Stühlen erreichen wir eine extreme Flexibilität“, sagt Homrighausen. Kreise, Halbkreise, Reihen – alles sei möglich. Besucher mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen können ab sofort in der Mitte integriert werden und müssen nicht wie früher abseits stehen. „Wir haben durch den Umbau einen barrierefreien Zugang zur Kirche ermöglicht und das ist eine Fortsetzung“, so der Pastor.

Formschönheit, Praktikabilität, Bequemlichkeit und Stapelbarkeit – das sind die Eigenschaften, auf die der Kirchengemeinderat bei der Auswahl großen Wert gelegt habe, erklärt Pastor Ullrich Schiller. Über eine mögliche Ablage für das Gesangbuch werde noch in einem zweiten Schritt entschieden. Die Entscheidung für die Stühle hat auch eine Erhöhung der Plätze zur Folge: Statt 360 Besucher können in Zukunft bis zu 450 im Kirchenraum Platz finden. Der erste Sonntagsgottesdienst mit dem neuen Gestühl findet am 11. August statt. Bei der ersten Großveranstaltung am 22. September („Die Schöpfung“ von Haydn) soll sich die schnelle Auf- und Abbaueigenschaft der Stühle bewähren. Das gilt auch für das erste Probekino mit Green Screen, das für den 29. November geplant ist. Die herausgenommenen Bänke mit den historischen Wangen lagern sicher und trocken auf einem Gut. Nach einigen Jahren soll das Thema Stühle oder Bänke evaluiert werden.