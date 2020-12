St. Martin : Fleckebyer Grundschüler malen Weihnachtskarten für die Diakonie in Eckernförde

Die Schüler haben im Kunstunterricht 130 Karten mit Weihnachtsmotiven und Botschaften versehen.

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2020, 09:55 Uhr

Eckernförde | Die Weihnachtskartenaktion der Grundschule Fleckeby ist eine Tradition, die jedes Jahr Freude schenkt. 130 Karten, mit liebevollen Weihnachtsmotiven bemalt und mit kleinen Weihnachtsbotschaften versehen, überreichte Lehramtsstudentin Nele Sieh-Petersen (25) an die Pflegedienstleitung für ambulante Pflege des Altenhilfe-Diakonie-Zentrums St. Martin in Eckernförde.

Alle sieben Klassen der Grundschule haben sich an dem Projekt in den Kunststunden beteiligt. Pflegedienstleiterin Dörte Selonke und ihre stellvertretende Leiterin Alena Schalwich freuen sich sehr über diese Aktion: „Wir werden die hübschen, ganz besonderen Karten an unsere Pflegedienstkunden verteilen. Die Freude wird groß sein.“

Nele Sieh-Petersen hatte sich sofort für das Weihnachtskartenkomitee im Rahmen ihres Referendariats begeistert: „Gerade in dieser Zeit, die für viele beängstigend ist, ist das ein Zeichen von Zusammenhalt und ein kleiner Anlass zur Freude.“ Als Dankeschön überreichte Dörte Selonke einen gut gefüllten Diakonie-Beutel mit Süßigkeiten für die Grundschüler.