Projekte in Fleckeby : Fleckeby schultert schweres Investitionspaket

Für das Gesundheitshaus rechnet die Gemeinde mit Kosten von rund 1,5 Millionen Euro.

von Achim Messerschmidt

09. November 2018, 15:07 Uhr

Die Fülle der Themen auf der Einwohnerversammlung in dieser Woche machte es deutlich, die Gemeinde Fleckeby steht vor großen planerischen und finanziellen Herausforderungen. Neben der Ausweisung eines neuen Baugebietes, das am Dienstag, 13. November, beim Bauausschuss erneut als Thema auf der Tagesordnung stehen wird, ist vor allem das Gesundheitshaus das „Leuchtturm-Projekt“ in den nächsten Monaten. Auf der Versammlung im „Kiek In“ stellte Architekt Eckhard Schmidt den rund 120 Besuchern den Planungsstand vor. Gerechnet wird mit einer Gesamtinvestition von 1,5 Millionen Euro. Genauere Zahlen liegen in Kürze vor, wenn die Ausschreibungsergebnisse der einzelnen Gewerke auf den Tisch kommen. Vom Land erhält die Gemeinde einen Zuschuss für den Ausbau des ehemaligen Amtsgebäudes von etwa 500 000 Euro. „Die Grundsubstanz des Gebäudes ist gut“, sagte Schmidt über den Zustand des Hauses, das in den 80er Jahren gebaut wurde. Die neue Fassade werde größtenteils aus Glas bestehen.

Mit dem Allgemeinmediziner Dr. Ole Flach steht bislang nur ein Mieter für das rund 500 Quadratmeter große Gebäude fest, berichtete Bürgermeister Rainer Röhl (FWG). Vermietet werden dürfe nur an Therapeuten und Ärzte – so die Kriterien für die Zuschussvergabe. „Wir suchen weiter“, versicherte Röhl, der sich aber überzeugt zeigte, dass sich Interessenten melden , wenn das Bauvorhaben voranschreite. Fertigstellung soll im Spätsommer sein. Der Kritik von Einwohner Harald Ullrich, die Gemeinde hätte erst Mieter akquirieren und dann bauen sollen, entgegnete Gemeindevertreter Felix Grabowski (SPD), dass das Gesundheitshaus die einzige Möglichkeit gewesen sei, die ärztliche Versorgung im Dorf zu sichern.



Sanierungsbedarf bei Feuerwehr und WSF





Zuschüsse erhält der Schulverband für die Grundschule. Hier muss brandschutztechnisch nachgebessert werden, so Röhl. Auch für die Turnhalle erwartet die Gemeinde Fördergelder: 54 Prozent der Baukosten, maximal eine Million Euro. Vor allem die sanitären Anlagen müssen modernisiert werden.

Aber noch bei weiteren Gebäuden in der Gemeinde besteht Handlungsbedarf. So hat die Feuerwehrunfallkasse den Zustand des Gerätehauses bemängelt. Hier fehlen Park- und Stellplätze, außerdem eine Nass- und Trockenwerkstatt. Zudem ist die Ausfahrt auf die Hauptstraße sehr eng. Ob eine Erweiterung des Gerätehauses baulich möglich ist, soll eine Auswertung der Bodenproben zeigen.

Der Wassersportverein plan die Sanierung seines maroden Vereinsheimes. „Das werden wir am 20. November beim Finanzausschuss besprechen“, kündigte Röhl an.

Um Geld geht es auch bei der Unterstützung des SV Fleckeby. Aufgrund sinkender Mitgliederzahlen und steigender Kosten hat der Klub finanzielle Schwierigkeiten. Die Gemeinde hat bereits Unterstützung zugesagt.

Gründe zum Feiern gibt es in den kommenden Jahren gleich mehrere. So feiert das Schleiblasorchester 2020 sein 40-jähriges Bestehen und ein Doppeljubiläum steht 2021 auf dem Programm: Die Gemeinde wird 825 Jahre alt, der Sportverein 75.

Als guter Gastgeber will man sich im nächsten Jahr erweisen. Über Himmelfahrt ist eine Delegation aus der Partnergemeinde Hall in Österreich eingeladen.