Eckernförder Gesundheitstage : Fit bleiben bis ins hohe Alter

5. Gesundheitstage in der Stadthalle / Von Schulmedizin bis zur Naturheilkunde bieten knapp 60 Aussteller Angebote zum gesunden Leben

von Silvia Dammer

12. März 2018, 06:42 Uhr

Der Gesundheit förderlich war das nasskalte Wetter am vergangenen Wochenende ja nicht. Dennoch hatten sich viele Besucher für die Gesundheit auf den Weg in die Stadthalle gemacht. Unter dem Motto „Gesundheit. Sport. Balance. Aktiv leben! Vom Kind bis zum Senior!“ präsentierten sich dort zwei Tage lang knapp 60 Aussteller auf den 5. Eckernförder Gesundheitstagen.

26 Fachvorträge, 17 Stationen im Gesundheitsparcours sowie verschiedene Vorführungen lieferten den Besuchern eine Menge Anregungen für eine gesunde und aktive Lebensführung für alle Altersgruppen. Dabei standen Themen zur Prävention, alternative Heilmethoden, komplementäre Medizin und Rehabilitation genauso im Fokus wie Anti-Aging, Schönheit, Wellness und mentale Gesundheit. Ein umfangreiches Informationsangebot gab es zu Sport, Fitness und Gesundheitssport sowie für ein aktives Leben bis ins hohe Alter. Großes Thema war die gesunde Ernährung in jedem Lebensalter. Und wer sich zur sozialen Absicherung oder Mobilität mit Handicap informieren wollte, fand fachlich versierte Ansprechpartner. Die regionalen Krankenhäuser punkteten mit der Demonstration moderner Medizintechnik und der Möglichkeit, mit Ärzten zu sprechen.

Messebesucherin Marianne Junker schaute sich am Stand von Anja Wölk um und testet die Wirkung der Klänge verschieden großer Schalen. Wölk arbeitet seit neun Jahren als Klangtherapeutin und lässt ihre Patienten in ihrer Eckernförder Praxis die entkrampfende Wirkung der Klangschwingungen erspüren. Da die Klangtherapie auch eine Kommunikationsebene ermöglicht, die mit Sprache allein nicht erreicht werden kann, ist Anja Wölk in verschiedenen Pflegeeinrichtungen ein gern gesehener Gast, um dort mit Menschen mit Demenz und psychisch Erkrankten zu arbeiten. Renate Paraknewitz, die eine Praxis für geistiges Heilen für Mensch, Tier und Lebensraum betreibt, ließ die Besucher an Energiebehandlungen teilhaben.

„Naturheilkunde erfährt immer größere Akzeptanz “, weiß Birgit Zwicklinski, Geschäftsführerin der Messeagentur fabrik 10 und Ausrichter der Gesundheitstage. Daher sind in diesem Jahr hier auch sehr viele alternative Gesundheitsangebote zu finden.

Am Stand von La Vida kam Jens Hardt beim Elektrostimulationstraining mächtig ins Schwitzen. Unter Anleitung der Personaltrainerin Saskia Bogs probierte er einige Übungen, die leicht anmuteteten, dem durchtrainierten Physiotherapeuten aber einige Kraft abforderten. Hinter vorgehaltener Hand verriet die Personaltrainerin, dass er dieses kurze Training sicher noch ein paar Tage später in den Muskeln spüren würde.

Elli Storm (79) besuchte die Messe bereits zum dritten Mal. Für sie ist es wichtig, dass man sich hier umfassend informieren kann. Genießerisch tunkt sie ein Stück Möhre in einen Quarkdip. Die Probe gesunden Essens wurde am Stand eines Altenwohn- und Pflegeheims angeboten. „Bei solch gutem Essen“, lacht sie, „bleibt man lange gesund und muss bestimmt nicht so schnell in ein Pflegeheim.“