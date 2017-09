Seniorensporttag Kreissportverband : Fit bis ins hohe Alter

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Unter dem Motto „Fit und Gesund in die Zukunft“ stand der vergangene Sonnabend im Zeichen des Sports. In den Sporthallen des Schulzentrums Süd an der Sauerstraße fand zum 17. Mal der Seniorensporttag des Kreissportverbandes (KSV) Rendsburg-Eckernförde statt.

Senioren? Weit gefehlt! Die Mehrzahl der etwa 80 vorwiegend weiblichen Teilnehmer gehörte zwar altersmäßig bereits zu den „Best Agern“, dennoch war die sportliche Aktivität allen anzusehen. „Im Sport zählen alle über 40 Jahre schon zu den Senioren“ meinte dazu Birgit Sommerfeld, Beauftragte für Lehrgangsarbeit beim Kreissportverband (KSV) und somit verantwortlich für Fort- und Ausbildung sowie Workshops. „Unsere acht Referenten und die fünf Helfer haben sich große Mühe gegeben, diesen Tag vorzubereiten. Die Energie spendende Zwischenmahlzeit in Form von Obst wurde wieder vom Eckernförder Edeka-Markt gesponsert,“ ergänzte Sommerfeld, die selbst als Karate-Trainerin tätig ist. Auch Michael Polzin, Geschäftsführer des KSV, freute sich über das Interesse am diesjährigen Sporttag und stellte fest: „Die Teilnehmer des Seniorensporttages erhalten hier die Möglichkeit, Kurse und Workshops auszuprobieren. Besonders viele Nachfragen können wir in diesem Jahr für die Sturzprophylaxe feststellen. Das scheint doch für viele wichtig zu sein.“

Entsprechend gut besucht war dann auch dieser Workshop, der von Gerhard Rodigast, sonst auch Ju Jitsu-Trainer im Rendsburger TSV, geleitet wurde. In der Sturzprophylaxe wurde vor den Übungen zur Stärkung des Gleichgewichtes, der Koordinationsfähigkeit und einer schnelleren Reaktion ein intensives Muskelaufbautraining gezeigt. Hierbei wird ausschließlich das eigene Körpergewicht eingesetzt und die Teilnehmer erfuhren, wie der klassische Liegestütz von einer einfachen Variante bis zur beinahe akrobatischen Übung trainiert werden kann, um die entsprechenden Muskelpartien, die bei einem Sturz reaktionsschnell eingesetzt werden sollten, zu stärken.

Weniger kraftintensive Kurse fanden ebenfalls Zuspruch: Uwe Gäthje, Seniorenwart im KSV Schleswig-Flensburg, begrüßte acht Teilnehmerinnen zu seinem Kurs Seniorentanz. Moderne Musik und neue Choreografien stehen für diese Tanzart, die partnerunabhängig geübt wird und keine geschlossene Tanzhaltung erfordert. „Ich leite diese Kurse bereits sehr erfolgreich in verschiedenen Sportvereinen des Kreises Schleswig-Flensburg. Derzeit gebe ich 22 Kurse mit jeweils 15 bis 25 Teilnehmern im Alter von 40 bis 93 Jahren“, sagte Gäthje.

Dass Senioren gesund bis ins hohe Alter bleiben können, bestätigte auch Marlene Andresen aus Nordstrand, die extra für den Seniorensporttag nach Eckernförde gekommen war. Als Übungsleiterin für Senioren führt sie vier Gruppen mit insgesamt 75 Frauen an sportliche Aktivitäten wie Sitztanz, Fitness und Hausfrauengymnastik heran. „Meine Teilnehmerinnen sind meist über 80 Jahre alt, die älteste ist 94!“ Marlene Andresen hatte vor, sich am Seniorensporttag über mögliche Kurse zu informieren, die sie dann zu Hause in Nordstrand anbieten könnte. Dazu gehörten dann auch Yoga auf dem Stuhl, was für jeden Menschen – auch mit Bewegungseinschränkungen – geeignet ist. Dabei wird Yoga sanft und in kleinen Bewegungsabfolgen vermittelt und der Körper im Sitzen mobilisiert.

Weitere Formen der physischen Mobilisierung und Ertüchtigung für alle Altersgruppen boten auch Finn Schwarzlow mit Krafttraining bei Rückenschmerzen oder mit dem Theraband und Imke Neupert mit ihren Zumba-Workshops an.

Jeder Teilnehmer konnte somit entsprechend seiner körperlichen Möglichkeiten eine Sportart für sich entdecken.

Die nächsten Termine für die vom KSV organisierten Sporttage in Eckernförde stehen natürlich bereits fest: Am 3. März 2018 sind alle sportlich Interessierten zum Sport-Mini-Lehrgang eingeladen, der nächste Seniorensporttag findet am 15. September 2018 statt.