Firma Schröder spendet für den Tierpark Gettorf

Im Jubiläumsmonat des 40-jährigen Bestehens soll dem Stammkunden in Not geholfen werden

Avatar_shz von shz.de

31. März 2020, 16:34 Uhr

Gettorf | Im April feiert die Firma Elektro Schröder Gettorf ihren 40. Geburtstag. Ursprünglich war eine große Feier im Hotel „Stadt Hamburg“ geplant, „um den Mitarbeitern Danke zu sagen, denn ich habe ein tolles Team“, sagt Geschäftsführer Oliver Schröder, der in zweiter Generation den Elektroinstallationsbetrieb führt. Aus der Feier wird in Zeiten von Corona zunächst nichts. Sie wird aber nachgeholt. Doch Not macht erfinderisch, auch die Not anderer. Einer der Stammkunden des Gettorfer Familienunternehmens, der Gettorfer Tierpark, ist in Not. Der Eintritt fehlt, doch die Kosten laufen weiter. Tierpfleger kann man nicht einfach in Kurzarbeit schicken. So entschloss sich Oliver Schröder zu einer Spende im Jubiläumsmonat. „Für jeden Meter verlegtes Kabel im April spenden wir 50 Cent.“ 1000 bis 1500 Meter könnten es werden. Sein Motto: „Gettorfer für Gettorf“. Eine Spendenbescheinigung gibt es dafür keine, denn der Tierpark ist keine gemeinnützige Einrichtung.

1980 gründete Gerhard Schröder im Tannenweg die Firma mit zwei Mitarbeitern. 1986 zog die Firma in die Mühlenstraße und 2002 in die Eichkoppel. Heute beschäftigt die Firma 14 Mitarbeiter und drei Auszubildende. Die Schwerpunkte sind Elektroinstallationen, Kundendienst mit 22-Stunden-Notdienst, Verkauf und Reparatur von Elektro-Geräten, Netzwerktechnik, Telefonanlagen, Beleuchtungstechnik, Erneuerbare Energie (Biogas- und Photovoltaik-Anlagen), E-Check sowie Messtechnik BGV4.

In Zeiten von Corona halten sich die Mitarbeiter seit mehr als zwei Wochen nur noch getrennt in fünf Teams in der Firma auf, um morgens Material und Werkzeug für ihre jeweiligen Baustellen abzuholen. Es gab auch schon Privatkunden, die angesichts von Corona ihren Auftrag wieder zurückgezogen haben. „Aber zum Glück haben wir noch genug Aufträge mit wenig Publikumsverkehr“, sagt Oliver Schröder. Wie lange das so bleibt, kann heute niemand sagen. Das hängt entscheidend vom Materialnachschub ab. „Noch liefern unsere Großhändler“, sagt Schröder. Aber weil niemand weiß, wie lange, hat er ab dem 1. Mai Kurzarbeit beantragt, „in der Hoffnung, dass wir die nicht wirklich in Anspruch nehmen müssen.“