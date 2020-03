Einstimmig : Finanzausschuss befürwortet Grundsatzbeschluss zum Glasfaserausbau in Eckernförde

Nun muss noch die Ratsversammlung zustimmen.

von Arne Peters

10. März 2020, 17:38 Uhr

Eckernförde | Das Glasfasernetz in Eckernförde soll in den kommenden 15 Jahren flächendeckend durch die Stadtwerke Eckernförde (SWE) und die Stadtwerke SH ausgebaut werden. So zumindest steht es in einem Grundsatzbeschluss, der am 19. März von der Ratsversammlung beschlossen werden soll. Eine erste Hürde ist am Montagabend genommen worden: Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzwesen hat der Ratsversammlung einstimmig empfohlen, diesen Grundsatzbeschluss zu fassen.

Dabei geht es nur um den grundsätzlichen Ausbau, über die technischen Details wie beispielsweise den Ausbau eines 5G-Netzes, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Zuvor sollen die Vor- und Nachteile dieser Technologie umfangreich bewertet werden.

An eben dieser 5G-Technologie gibt es nämlich Kritik. So hat sich die „Initiative Picknick im Funkloch“ gegründet, die sich aufgrund der elektromagnetischen Strahlung und der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen für ein 5G-freies Eckernförde einsetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ihrer Meinung nach niemand mit Gewissheit sagen, welche Auswirkungen die Strahlung auf Mensch und Umwelt hat. Vor ihr würden Weltgesundheitsorganisation, Europarat, Ärzteschaft und Wissenschaftler warnen.

Mit der Entscheidung, die Vor- und Nachteile der 5G-Technologie zunächst prüfen zu wollen, zeigte sich die Initiative zufrieden: „Wir freuen uns auf die nächsten Schritte in Richtung Dialog“, sagte Christoph Leibenath, der mit einigen Mitstreitern als Zuhörer zum Finanzausschuss erschienen war. Sie stellten im Vorfelde einige Fragen, die Bürgermeister Jörg Sibbel beantwortete: Die Kosten für den Glasfaser-Ausbau belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf 16,5 Millionen Euro bei einer Anschlussquote von 40 Prozent. Sofern die Anschlussquote gesteigert werden kann, erhöhen sich diese Baukosten pro 10 Prozent erhöhter Anschlussquote um rund 1,5 Millionen Euro. „Die Tiefbaukosten sind dabei ein wesentlicher Faktor, die derzeit aufgrund der guten Auftragslage stark steigen“, so Sibbel. „Daher können sich die Baukosten noch erhöhen.“

Die Hausanschlüsse sollen kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. „Das heißt, dass keine betriebswirtschaftliche Kostendeckung erzielt werden kann“, so Sibbel. Zur Finanzierung sollen sowohl die Gewinne der Stadtwerke als auch Eigen- und Fremdkapital in Anspruch genommen werden. Fördermittel könne die Stadt nicht in Anspruch nehmen. Sie gebe es nur für unterversorgte Gebiete, zu denen Eckernförde nicht gehöre.

Laut dem ersten Entwurf eines Glasfasererschließungskonzeptes wird das gesamte Stadtgebiet in den kommenden 15 Jahren bis in jedes Haus und in jede Wohneinheit erschlossen. „Die technischen Vorteile eines Breitbandhausanschlusses liegen auf der Hand“, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. „Während das von der Deutschen Telekom ertüchtigte Netz lediglich ein Glasfaserkabel bis zu den Verteilerschränken vorsieht und die letzte Meile bis zum Haus weiterhin durch ein Kupferkabel betrieben wird, legen die Stadtwerke das Glasfaserkabel bis ins Haus. Damit können die Stadtwerke eine wesentlich schnellere Internetverbindung anbieten als Mitbewerber, was für Eckernförde einen Standortvorteil bedeutet.

Neben der Ratsversammlung muss auch die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke dem Grundsatzbeschluss zustimmen.