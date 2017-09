Kunstausstellung : „Figürliches“ inmitten von Autos

vergrößern 1 von 1 Foto: suhr 1 von 1

„Figürliches“ – so ist der Titel einer Ausstellung, die am Donnerstagabend mit einer kleinen Vernissage im Gettorfer Autohaus Premium Mobile Kuntz eröffnet wurde und im Rahmen derer die Malerin Barbara Pröttel und der Hamburger Bildhauer Hauke Jessen ihre Werke zeigen.

Barbara Pröttel, geboren in Mülheim an der Ruhr, lebt und arbeitet heute in Bad Schwartau. Sie absolvierte in Braunschweig ein Studium im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, belegte aber nebenher an der benachbarten Hochschule für Bildende Künste verschiedene Seminare. Nach mehreren Jahren als Führungskraft lebt sie heute ausschließlich von der Malerei. Ihren überwiegend figürlich gestalteten Bildern geben neben der Farbigkeit das Spiel mit Licht und Schatten eine besondere Stimmung, was die Künstlerin mit ihrer Ölmischtechnik erreicht. Dazu experimentiert Pröttel aber auch mit verschiedenen Techniken und Materialien, indem sie den Farben Holzspäne, Sand oder auch Kaffeesatz beimischt, wodurch sie eine dreidimensionale Wirkung erzielt. Die Ausstellung im Autohaus verdankt sie einer Bekannten, durch die der Kontakt zu Henrike Kuntz entstanden war. „Und weil ich es dröge finde, nur Bilder anzuschauen, habe ich Hauke Jessen mit ins Boot geholt“, so die Malerin.

Hauke Jessen, geboren in Dagebüll/Nordfriesland, besuchte die Flensburger Werkkunstschule, ließ sich dort zum Holzbildhauer ausbilden und hat sein Atelier heute in Hamburg. Neben feinen Holzskulpturen modelliert er klassische Formen in Ton, die er in Bronze gießt. „Es macht mir Freude, figürlich-klassisch und auch gegen Schönheitsideale zu arbeiten“, so Jessen, dessen Werke realistisch und zugleich teils rätselhaft daherkommen. Und dass Beton alles andere als grau sein muss, zeigt Jessen ebenso: Die bunteste seiner acht ausgestellten Skulpturen mit dem Titel „Heimat“ ist aus eben diesem Baumaterial.

Akustisch umrahmt wurde die Vernissage durch den Klangwerker Rudolf Ahrens, der mit chinesischer Harfe, Fujara und anderen exotischen Instrumenten das Autohaus zum Klingen brachte und den Besuchern ein besonderes Klangerlebnis bot. Ausstellungen haben dort Tradition. „Schon bei unserem Vorgänger, dem Autohaus Ohms, fanden Ausstellungen statt“, so Henrike Kuntz. „Und da ich selbst Kunstgeschichte studiert habe, finde ich es schön, diese Tradition weiterzuführen“. Und neben den Besuchern, die gezielt kommen, können Kunden eventuelle Wartezeiten auf diese Weise überbrücken.

Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Dezember zu sehen im Autohaus Premium Mobile Kuntz, Eichkoppel 1, in Gettorf. Mo.-Fr. 8-18 Uhr; Sbd. 9,30-13 Uhr; So. (Schautag) 11-16 Uhr.