Eckernförde : Feuer in der Grillhütte am Südstrand

Eine der Hütten am Südstrand brannte kurz – die Feuerwehr war schnell zur Stelle.

von Arne Peters

14. September 2018, 14:49 Uhr

Eckernförde | Etwa 5000 Euro Sachschaden sind am Freitag, 14. September, bei einem Feuer in der Grillhütte am Südstrand entstanden. Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 6.45 Uhr Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und bekämpfte die sich entwickelnden Flammen. Gebrannt hatten Bretter und Balken der Dachkonstruktion. Die Hütte ist nicht niedergebrannt. Die Kripo Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 04351/9080. Nach ersten Feststellungen wird von Brandstiftung ausgegangen.