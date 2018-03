Osterfeuer und Drachenfest : Feuer am Strand, Drachen am Himmel

Die Touristik veranstaltet am Sonnabend ein großes Osterfeuer mit Ständen und Live-Musik am Südstrand. Ostersonntag steigt das Drachenfest.

von Gernot Kühl

29. März 2018, 06:42 Uhr

Eckernförde | Die Eckernförder sind wetterfest, und die meisten Gäste auch. Mit einer robusten Grundhaltung dürften auch das anstehende Osterfest mit den Freiluftaktivitäten am Sonnabend vor Ostern und Ostersonntag am Südstrand zu einem Erlebnis werden. Das mit großem Einsatz vorbereitete Osterfeuer am Sonnabend und das beliebte Drachenfest am Sonntag sind auch bei Wolken, Wind und Wellen und kühleren Temperaturen einen Besuch wert. Darauf hoffen die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, der Drachenverein „Stieg op“ und die Standbetreiber.

Das Osterfeuer-Programm beginnt am Sonnabend um 17 Uhr. Es gibt zahlreiche Stände mit vielfältigen Speisen und Getränken – unter anderem ist ein Foodtruck mit Hotdog-Variationen, auch vegetarischen, vor Ort –, und die Kinder bekommen wieder kostenlos Stockbrot und können es im Feuer rösten. Um 19 Uhr wird der gewaltige Holzstoß, der zuvor aus Sicherheitsgründen noch mal umgeschichtet wird, von der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde entzündet. Für zusätzliche Stimmung sorgt die Band „Biggs B Sonic“, die ab 20 Uhr auf der mobilen Bühne feinsten Rockabilly spielen wird.

Die ETMG erwartet zum großen Osterfeuer wie im Vorjahr zwischen 2500 und 3000 wetterfeste Besucher am Südstrand. Da die Parkmöglichkeiten am Südstrand und gegenüber auf der aufgeweichten Wiese stark begrenzt sind, werden die Besucher gegebeten, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Südstrand zu kommen. Da der Weg für viele aber sehr weit ist, haben die Veranstalter in Kooperation mit dem Stadtverkehr Eckernförde einen kostengünstigen Bus-Shuttle-Verkehr zwischen der Innenstadt und der alten Bushaltestelle an der WTD 71 in der Berliner Straße eingerichtet. Ab 17 Uhr fahren die Busse im Halb-Stunden-Takt von den Haltestellen Parkplatz Preußerstraße, Stadthalle (vor dem Zebrastreifen) und der Bushaltestelle am ZOB zum Osterfeuer und wieder zurück. Die letzte Rückfahrt von der WTD in Richtung Innenstadt erfolgt gegen 23.30 Uhr. Das Kombiticket für die Hin- und Rückfahrt kostet einen Euro, Kinder bis sechs Jahre haben freie Fahrt. Da es sich um Sonderfahrten handelt, gelten Schüler-, Monats- oder Jahreskarten sowie Ermäßigungen nicht.

Am Ostersonntag, 1. April, geht es an gleicher Stelle von 11 bis 15 Uhr beim Drachenfest bunt und rasant weiter. Die Mitglieder des Drachenclubs „Stieg op“ lassen ihre Himmelsschwärmer los. Clou ist der Abwurf von Schokoladen-Ostereiern für die Kinder, der von den Drachenfliegern angesagt wird. Die jüngeren Besucher können beim Strickleiterklettern des Hochseilgartens selbst hoch hinaus: In 12 Metern Höhe wartet eine Glocke, die zu läuten ist. Die Verzehrstände sind Ostersonntag ebenfalls geöffnet.

Eine Osteraktion für die ganze Familie gibt es Ostersonntag auch auf der Ostseegolf-Anlage an der Strandpromenade. Von 11 bis 14 Uhr können Kinder sich dort auf die Suche nach versteckten Ostereiern machen. Diesmal haben die Eltern freien Eintritt, nur die Kinder müssen zahlen.