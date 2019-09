25. Felmerholzer Spielplatzfest : Fest der Rekorde für Kinder in Not

25. Felmerholzer Spielplatzfest / Überschüsse für stationären Hospiz, „Inka“ und Kindertagesstätte in Felm

Avatar_shz von shz.de

03. September 2019, 14:59 Uhr

Felm | Luftballons an den Zäunen vieler Privatgrundstücke weisen nicht nur den Weg zum Spielplatzfest sondern sind auch so etwas wie ein Bekenntnis der Felmerholzer zu ihrem Fest. Am Sonnabend feierten sie mit vielen Gästen ihr 25. Spielplatzfest, das längst zu einem Fest für alle Generationen und für die gesamte Region geworden ist.

„Feiern und an die Kinder denken, denen es nicht so gut geht“, ist dabei längst so etwas wie das heimliche Motto der Felmerholzer Spielplatzfeste geworden. Das diesjährige Jubiläumsfest brach dabei alle Rekorde.

Mehr Besucher trotz Strandwetter, mehr Stände und Mitmachmöglichkeiten, mehr Sponsoren, mehr Lose. Schätzungsweise 600 Besucher kamen zum Fest. Erstmals mussten Getränke nachgeordnet werden.

Ida (4) aus Strande drehte mit einem kleinen Schimmel an der sicheren Hand von Michel Schmarbe ihre Runden auf dem Platz. Die Reitanlage Mumm aus Felmerholz war mit zwei Ponys dabei. Die Jungs waren stärker am Quadfahren interessiert. Das Haus der kleinen Forscher aus Kiel lud die Kinder zum Experimentieren ein. Trotz der hohen Temperaturen war der Andrang beim Kinderschminken groß. Jeder bekam das Wunschgesicht, war es nun das glitzernde Einhorn auf der Mädchenstirn oder eine Räuberbemalung bei den Jungs. So richtig ins Schwitzen kamen dieses Jahr die Klinik-Clowns, die für viele Kinder längst Kult auf dem Spielplatzfest sind. Heiß war es auch im schwarzen Schatzsucherzelt. Aber auch hier schreckten die hochsommerlichen Temperaturen die echten Schatzsucher nicht ab. Wer es kühler wollte, durfte den Feuerwehrschlauch ausprobieren.

Neu beim Spielplatzfest waren unter anderem die Fußballschule von Holstein Kiel, die Pfadfinder aus Altenholz und die Teddybärdocs, in dem Fall waren es echte Ärzte – der Kinderarzt Dr. Saliem Greven und der frühere Chef der Neurochirurgie an der Kieler Uniklinik, Prof. Dr. Maximilian Mehdorn. Und nicht zu vergessen, die Happy-Kids aus Kiel, eine zehnköpfige Kindertanzgruppe, die mit ihrem Pyjama-Tanz die Besucher begeisterte. Eine reife Leistung bei 30 Grad im Schatten.

Thekla Paulke – der Kopf des kleinen Organisationsteams –gewinnt in jedem Jahr mehr Sponsoren. Waren es im Vorjahr „nur“ 600 Gewinne, die von Firmen und Privatpersonen gestiftet wurden, kamen in diesem Jahr 950 Preise zusammen. Wurden im Vorjahr etwa 3.600 Lose verkauft, waren es in diesem Jahr 4.450 Lose.

Die Höhe der Barspenden steht zurzeit noch nicht fest, bleibt doch das Spendenkonto noch bis zum 14. September geöffnet. Aber es gab noch mehr Unterstützungsmöglichkeiten für das Fest.

Andere verkauften ihre Produkte für den guten Zweck. Zu ihnen gehörte das Ehepaar Frauke Hahn-Jannowsky und Heiner Hahn. Sie betreiben in Kiel und Dänischenhagen eine Musikschule und haben vor etlichen Jahren das Brotbacken als Hobby entdeckt. Nach einer längeren Experimentierphase haben sie ihr ganz persönliches Brotrezept gefunden. „Wir werden bestimmt auch in den nächsten Jahren wieder kommen“, so die Eheleute. Den Verkaufserlös ließen die Osdorfer zu 100 Prozent in Felmerholz. Inzwischen ist ihr Brot so gefragt, dass die Hobbybäcker durchschnittlich zweimal im Monat mit ihrem Brotstand bei Veranstaltungen dabei sind. Ebenfalls zum zweiten Mal war Kartoffelbauer Ralf Mette aus Hollin mit seinem Spenden-Kartoffelpuffer-Stand dabei.

Die Versteigerung des Fußballs mit den Autogrammen der Mannschaft von Holstein Kiel aus der 2. Liga wurde vertagt und soll entweder auf dem Weihnachtsbasar oder einer anderen Veranstaltung stattfinden.

Nach Abzug aller Kosten des Spielplatzfestes wird der Überschuss wieder an zwei Projekte verteilt. Zum zweiten Mal in Folge wird der Hospizverein Dänischer Wohld für die Kinderbetten des stationären Hospizes eine Spende erhalten. Außerdem soll „Inka“, eine Initiative gegen Kinderarmut mit Sitz in Kiel einen Teil des Überschusses erhalten. Inka fördert gezielt Kinder aus sozial schwachen Familien in Kiel und Umgebung, etwa indem sie es ihnen ermöglicht, ein Musikinstrument zu erlernen. Der Erlös des Cafés und des Flohmarktes bleibt im Ort. In diesem Jahr soll die Kindertagesstätte in Felm bedacht werden.

Das Fest endete mit Stockbrot am Lagerfeuer und einem Fußballspiel groß gegen klein, das die Kleinen mit 8:6 für sich entscheiden konnten. Organisiert wurde das Fest vom Förderverein Alte Schule und der Freiwilligen Feuerwehr Felmerholz.