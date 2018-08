Türöffner-Tag auch in Eckernförde : Fernseh-Maus öffnet Werkstatt-Tür

Am 3. Oktober öffnet Norbert Weber seine Artothek, Galerie und Druckwerkstatt für ein kreatives Mitmachprogramm für Kinder. Ihre Werke werden ausgestellt.

von Gernot Kühl

24. August 2018, 11:08 Uhr

Die berühmte Fernseh-Maus klickt und tippelt sich durchs Leben und bringt den Kindern in ihren Lach- und Sachgeschichten so allerlei Wissenswertes bei. Zum Beispiel, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen, die Löcher in den Käse, oder was ein Oktopus so alles mit seinen acht Armen anstellen kann. Ganz klar – die Kinder haben „ihre“ kleine Trickfilm-Maus und auch deren Freunde – den kleinen, lila Elefanten und die gelbe Ente – ins Herz geschlossen.

In der Artothek und Druckwerkstatt von Norbert Weber in der Galerie Nemo an der Strandpromenade können Kinder zwischen 3 und 6 Jahren der Maus bald ganz nah kommen. Am Mittwoch, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, öffnet die Maus die Türen der Werkstatt und Galerie, dort erwartet die Kinder von 13 bis 15 Uhr ein großes Mitmach-Programm. Der erste Kurs ist bereits ausgebucht, Norbert Weber ist aber bereit, von 15 bis 17 Uhr einen zweiten und bei entsprechend großer Nachfrage von 17 bis 19 Uhr selbst einen dritten Durchgang anzubieten. Die Teilnahme ist nur möglich nach Anmeldung unter cult@nordcult.de oder die Maus-Homepage des WDR (begrenztes Platzkontingent, Vergabe der Plätze nach Eingang der Anmeldungen).

In dem Kunstverleih und der Druckwerkstatt können die Kinder erfahren, wie originale Kunstwerke ausgeliehen werden. Sie suchen sich ein Kunstwerk aus, nehmen es mit in den Ausstellungsraum und benutzen es als Anregung für die eigene Malerei. Sie lernen, wie man eine Monotypie herstellt. Mit allerlei Werkzeugen wird Farbe auf eine Kunststoffplatte aufgetragen und anschließend von dem einzigen professionellen Monotypiedrucker weit und breit auf einer schweren Presse mit einem Druck von 20 Tonnen auf feines Büttenpapier gedruckt. „Ich freue mich, wenn ich am Türöffner-Tag auch bei dem einen oder anderen Maus-Fan für noch mehr Durchblick sorgen kann“, sagt Norbert Weber.

In diesem Jahr feiert er übrigens den 40. Geburtstag seiner Kunst- und Kulturarbeit im alten Bootshaus an der Strandpromenade. Diesen runden Geburtstag hat die Maus bereits 2011 gefeiert und zu ihrem 40. Geburtstag damit begonnen, Türen für die Kinder zu öffnen, die ihnen sonst meistens verschlossen sind, wie jetzt in der Artothek, Galerie und Druckwerkstatt von Norbert Weber. „Das Jubiläum ist für mich kein Anlass für eine selbstgefällige Rückschau. Lobreden sind mir nicht so wichtig wie der Ausblick auf die künftige Kulturarbeit. Deshalb werde ich den Jahrestag mit Kindern feiern. Was sie am Türöffner-Tag geschaffen haben, wird am Sonnabend, 6. Oktober, um 17 Uhr in der Galerie Nemo, die sonst professionellen Künstlern vorbehalten ist, mit einer Vernissage vorgestellt“, sagt Weber.

Die bereits angemeldeten Kinder konnten sich am Donnerstag schon einmal einen ersten Eindruck vom Alten Bootshaus verschaffen. Norbert Weber hat sie mit diversen Maus-Fanartikeln wie Plakaten, Luftballons, Basecaps und Stickern versorgt. Und er versprach, sich beim WDR dafür einzusetzen, dass am 3. Oktober ein Filmteam nach Eckernförde kommt: „Ich werde in Köln richtig Dampf machen.“

In jedem Fall wird „Die Sendung mit der Maus“ aber über den bundesweiten „Türöffner-Tag“ berichten, voraussichtlich am Sonntag, 7. Oktober, um 9.30 Uhr im 1. Programm, um 11.30 Uhr bei KiKA sowie online am 3. Oktober selbst. In Schleswig-Holstein öffnen sich an diesem Tag nur sechs Türen.