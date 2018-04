Ferienwohnungen geraten in den Fokus

Bauausschuss spricht sich für Erhebung über die Anzahl und Verteilung von Ferienwohnungen aus / Bei Bedarf soll reguliert werden

20. April 2018, 06:24 Uhr

Es ist das Horrorszenario einer Touristenstadt: Es ist Winter, der Wind pfeift durch die Gassen. Ganze Straßenzüge sind ausgestorben, hinter den Fenstern bleibt es dunkel, weil die Eigentümer hier ausschließlich Ferienwohnungen vermieten, die in der kalten Jahreszeit leer stehen. Genau das wollen die Eckernförder Politiker vermeiden. „Es geht auch Wohnraum verloren, wenn zu viele Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden“, so Jürgen Neumann von der SPD. Deshalb hat seine Fraktion im Bauausschuss am Mittwochabend einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Demnach soll die Verwaltung die einzelnen Stadtteile anhand der Bebauungspläne unter folgenden Gesichtspunkten betrachten: Ist das Gebiet geeignet für die Nutzung von Wohnungen als Ferienwohnungen? Wenn ja, in welchem Umfang sollen Ferienwohnungen erlaubt werden, und welche Änderungen sind hierfür im Bebauungsplan erforderlich? Wenn nein, welche Änderungen des Bebauungsplans sind notwendig, um die Nutzung von Ferienwohnungen auszuschließen?

Sollten in der Zeit, die die Verwaltung zur Überprüfung der Stadtteile benötigt, Anträge auf Nutzungsänderung einer Wohnung zur Ferienwohnung bei der Verwaltung eingehen, sollten diese zurückgestellt und die Überprüfung des Stadtteils abgewartet werden.

Doch da sah Bürgermeister Jörg Sibbel ein Problem: „Wir müssten das gesamte Stadtgebiet untersuchen. Das ist nicht in kurzer Zeit zu machen.“ Ein Antrag auf Nutzungsänderung dagegen könne höchstens 12 Monate zurückgestellt werden. Er wies auf die Begutachtung von Stadtteilen ohne Bebauungsplan als „Verdachtsgebiete“ hin. Allein für diese Aufgabe seien sechs Jahre angesetzt worden. „Und wir haben dafür extra Personal eingestellt.“

Sören Vollert (Grüne) schlug vor, zunächst eine Bestandsaufnahme zu erheben, auf deren Grundlage entschieden werden kann, ob überhaupt steuernd eingegriffen werden muss. „Viele denken, dass es sich ganz schlimm entwickelt mit den Ferienwohnungen, aber es gibt auch umgekehrte Fälle, bei denen nach dem Abriss eines Hauses mehr Wohnungen entstehen.“ Deshalb müsse zunächst eine Grundlage für „Verdachtsgebiete“, wie es der Bürgermeister empfohlen habe, geschaffen werden. Er vermutete, dass eine Steuerung eventuell für die Altstadt in Frage käme. Auch Jürgen Neumann fand den Vorschlag gut. So könne anhand der Daten bei der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH über bestehende Ferienwohnungen und beim Bauamt eingehender Anträge auf Nutzungsänderung ein Überblick gewonnen werden. „Und wenn wir sehen, dass irgendwo zum Beispiel 50 Prozent der Bebauung aus Ferienwohnungen bestehen, wissen wir, dass wir einschreiten müssen.“

Bauausschussleiter Thorsten Peuster (SSW) schlug vor, der Verwaltung den Auftrag für eine Bestandsaufnahme zu erteilen und später auf ihrer Grundlage über eingreifende Maßnahmen zu entscheiden, womit sich die antragstellende SPD einverstanden erklärte.