Fender im Winterschlaf

von Gernot Kühl

16. Oktober 2018, 15:58 Uhr

Fender, gegoogelt „Körper aus Tau, Kork, Gummi oder Kunststoff, zum Schutz der Bordwand, z. B. beim Anlegen an einer Kaimauer“.

Für passionierte Wassersportler gibt es in unseren Breiten kaum etwas Melancholischeres als den Anblick „arbeitsloser“ Fender. Da gibt es zwei Sorten: Einmal die von den Bootseignern mit ins Winterlager – also an Bord des Schiffes –, geholten Fender und dann diejenigen, die – eigentlich etwas schlampig –, an den neuralgische Punkten der Sommerliegeplätze sich selbst überlassen bleiben.

Macht man wintertags dann einen Spaziergang mit wehmütigem Fenderblick auf verlassene Steganlagen und in Maasholm insbesondere auf die noorseitigen verwaisten Kahnstellen, richtet sich alsbald der Blick auf eine ungeahnte Vielfalt „arbeitsloser“ Fender. Sie hängen entweder einfach nur so an Stegen oder Pfählen herunter -einzeln oder zu mehreren im Bündel -, oder sie schwimmen faul vor sich hin. Weder nach Größen geordnet noch farblich abgestimmt. Manche haben es nach extremem Schleihochwasser nicht wieder in die Senkrechte geschafft und liegen funktionswidrig an Land oder auf den Stegen.



Fender-Geschichten für die Enkel





Würde mich einer meiner noch jüngeren Enkel begleiten, so gäbe ich mir mit Sicherheit größte Mühe, Geschichten zu erzählen, in denen ich von Fendergeschwistern und denen erzähle, die auch gerne mit in See stechen würden, anstelle im Hafen abzuhängen.

Der Anblick der fein säuberlich an Ketten aufgehängten ausgedienten Lkw-Reifen als äußerst wirksamer Anprallschutz zur Vermeidung von Anlegeschäden durch die schweren Fischkutter ist weniger romantisch. Die „Fender“ der seetüchtigen Stahlboote sind so bemessen , dass die Frage, ob das Schiff oder die Kaimauer geschützt werden soll, getrost unbeantwortet bleiben kann.

Ein großer, dicker Kugelfender, dessen Farbe nicht exakt zu benennen war, bot die Gelegenheit, anhand des braungrünen „Bartes“ dem Enkel eine Vorstellung von „biblischem Alter“ bzw. dem ehrwürdigen Methusalem zu vermitteln. „Feine Pinkel“ mit Gamaschen oder Strümpfen – waschmaschinenecht, versteht sich –, werden auf Schiffen mit einer alles andere als robusten oder pflegeleichten Außenhaut eingesetzt.