Stiftung Naturschutz : Felm: Wiesen-Schlüsselblumen ausgepflanzt im Stiftungsland Stodhagen

Im Stiftungsland Stodthagen kamen mehr als 700 Wiesen-Schlüsselblumen im Rahmen des „BlütenMeer 2020“-Projekts in die Erde.

Avatar_shz von Redaktion Eckernförde

10. Juni 2020, 15:12 Uhr

Felm | Wildbunte Blumenwiesen und damit ein reiches Nahrungsangebot für die heimischen Insekten – das ist nur ein Erfolgsergebnis des „BlütenMeer 2020“-Projekts der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Die Erfolge des von 2014 bis 2020 im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Projekts können sich sehen lassen: Gut 280 Hektar artenarmes Grünland wurden in den vergangenen sechs Jahren aufgewertet.

Mehr als 300 Maßnahmen von der Aussaat von Regiosaatgut über Einpflanzaktionen bis hin zu Mahdgutübertragungen im großen Stil sorgten dafür, dass seltene Wildpflanzen wie Arnika, Küchenschelle, Heide-Nelke, Wiesen-Schlüsselblume, Wiesen-Margerite und viele andere jetzt wieder an über 100 Standorten im ganzen Land blühen. Sie sind gerettet und dienen den bedrohten Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen und Schmetterlingen als Nektar-Tankstellen.

Ein „Star“ des Projekts ist die Wiesen-Schlüsselblume, die mittlerweile wieder überall im Land blüht: „Diese gelbe Wiesenschönheit hat offenbar auf unser Projekt gewartet und streckt im Frühling wieder ihre gelben Blüten in die Frühlingssonne, bildet Samen und vermehrt sich dankbar auf den Wiederansiedlungsflächen – wie gewünscht!“, sagt Projektleiter Dr. Christian Dolnik.

Die Wiesen-Schlüsselblume gehört zu den stark gefährdeten Arten in Schleswig-Holstein. Sie hat besonders stark von der Umwandlung alter Wiesen in Ackerland auf den fruchtbaren Lehmböden gelitten. Gleichzeitig sind sie Frühlingsboten und gute Nektarspender für Wildbienen und sie gehören zu den Pflanzen, die sehr gut über Auspflanzungen wieder angesiedelt werden können. Eine Aussaat war hingegen bei der gelben Wiesenschönheit weniger erfolgreich.





Anpflanzung in Stodthagen





Die Fläche war bis zur Übernahme durch die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein im Jahr 2000 tief entwässertes Ackerland. Die Wiesen-Schlüsselblume hatte daher keine Chance, dort zu überleben. Da die Art aber auf Lehmböden im Jungmoränengebiet vorkommt, entsprechen die Bodenverhältnisse im Stiftungsland ihren Bedürfnissen.

Aus den Erfahrungen des „BlütenMeer 2020“-Projektes ist bekannt, dass die Wiesen-Schlüsselblumen in extensiven Weidelandschaften, die ganzjährig beweidet werden, gute Überlebenschancen haben. Bei Pferdebeweidung dagegen kann es sein, dass die Pflanzen verbissen werden. Daher wurden die Wiesen-Schlüsselblumen auf der Süderkoppel gepflanzt. Hier weiden Ochsen. Die so genannte Speckwiese blieb ausgespart, weil dort Galloways zusammen mit Exmoor-Ponys weiden.







Arche-Gärtnerei wurde zur „BlütenMeer GmbH“





Im Rahmen des Projekts wurde die Arche-Gärtnerei zur Förderung seltener Wildpflanzen in Schleswig-Holstein gegründet. In einem aufwendigen Verfahren hat das vierköpfige Arche-Gärtnerei-Team heimische Wildpflanzen vermehrt. Dafür wurden zunächst die Stellen im Land gesucht, an denen es noch natürliche Vorkommen von Pflanzenarten wie Arnika, Küchenschelle, Wiesen-Schlüsselblume und Heide-Nelke gab. Dort wurden bestandsschonend Samen geerntet, die in der Arche-Gärtnerei wieder ausgesät und aufgezogen wurden. Mit diesem Verfahren konnte Saatgut von über 60 in Schleswig-Holstein heimischen Wildpflanzenarten gewonnen werden, sogenanntes Regiosaatgut.

Nach Projektende hat die Stiftung Naturschutz die Arche-Gärtnerei am 1. April in die neu gegründete Blütenmeer GmbH überführt. So ist auch in Zukunft dafür gesorgt, dass das Saatgut bedrohter Wildpflanzen zur Verfügung steht und dass artenreiche Wiesen, Weiden und Heiden im Land weiter zunehmen.







BlütenMeer 2020







Spenden für blütenbunte Zukunft





Das Projekt „BlütenMeer 2020“ wurde über einen Zeitraum von sechs Jahren bis März 2020 mit 2,9 Millionen Euro im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert. Projektträger war die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Fachliche Unterstützung kam von der Artenagentur Schleswig-Holstein, dem Förderverein Mittlere Treene sowie dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes. Zudem wurde das Projekt von den Kreisen Dithmarschen und Schleswig-Flensburg finanziell unterstützt.Wer die blütenbunte Zukunft Schleswig-Holsteins unterstützen möchte, kann effektiv spenden. Die Bausparkasse LBS verdoppelt jede Spende bis 500 Euro.

https://www.betterplace.org/de/ projects/49115-bluetenbunte-zukunft-fuer-schleswig-holstein