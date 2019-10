Strassensanierung Eckernförde : Feldweg – Fahrbahnsanierung dauert länger

Die Strecke zwischen Lindenweg und Clairmontstraße wird am 25. Oktober frei gegeben. Die Arbeiten für den dritten Bauabschnitt starten am 28. Oktober.

Eckernförde | Die Stadtverwaltung informiert, dass sich aufgrund witterungsbedingter Beeinträchtigungen die Baumaßnahme „Fahrbahnsanierung des Feldweges“ aktuell um zwei Wochen verlängert. Der zweite Bauabschnitt, Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege zwischen Lindenweg und Clairmontstraße, wird voraussichtlich am Freitag, 25. Oktober, wieder für den Verkehr frei gegeben. Die Arbeiten für den dritten Bauabschnitt, zwischen Clairmontstraße und Prinzenstraße, werden somit erst am Montag, 28. Oktober, beginnen. Diese werden voraussichtlich am Freitag, 22. November, abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten finden unter Vollsperrung des entsprechenden Straßenabschnittes statt, die Anlieger können aber fußläufig ihre Grundstücke erreichen.

Die Verbindungsstraße der Siemensstraße Ost bis hin zur Prinzenstraße ist während der Baumaßnahme für den Fahrzeugverkehr in beide Fahrtrichtungen frei gegeben. Während des dritten Bauabschnittes kann der Busverkehr die Haltestellen an der Siemensstraße und des Feldweges nicht anfahren. Die nächsten erreichbaren Bushaltestellen befinden sich dann für die Anwohner der Feldwegsiedlung und Siemensstraße, einschließlich deren Seitenstraßen, an der Prinzenstraße. Die Müllabfuhr erfolgt planmäßig. In der gesamten Zeit wird die Müllabfuhr planmäßig erfolgen. Die Baufirma trägt dafür Sorge, dass die Tonnen geleert und die Müllsäcke abgeholt werden können.