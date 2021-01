Eckernförde : FDP schlägt regelmäßige Konferenz zur Förderung des Sports im Ostseebad vor

Beteiligt werden sollen alle Sporttreibenden der Stadt. Antragstellung im Sportausschuss am 15. März.

von Arne Peters

25. Januar 2021, 09:20 Uhr

Eckernförde | Mit dem Vorschlag, eine Sportkonferenz einzurichten, möchte die Eckernförder FDP den Sport im Bereich der Ostseestadt verstärkt fördern und die Arbeit der Sportvereine unterstützen. Ratsherr Matthias Wesemann hat deshalb angekündigt, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bildung und Sport am 15. März zu beantragen, eine „Eckernförder Sportkonferenz“ als Beratungsgremium einzuführen.

privat

Weiterlesen: Wettkampf trotz Corona mit dem ESV, SG Eckernförde/Fleckeby, SV Holtsee und Barkelsbyer SV

Öffentliche Tagung

Wie Wesemann in einer Pressemitteilung erklärt, sei es das Ziel, den Sport in Eckernförde aktiv zu unterstützen, für Initiativen zu öffnen und mitzugestalten. Zur öffentlichen Tagung dieser Sportkonferenz soll im jährlichen Rhythmus durch den Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport sowie durch die Stadtverwaltung eingeladen werden.

Weiterlesen: Eckernförde auf dem Weg zur Calisthenics-Stadt: Ein eigener Park soll entstehen

Beteiligt werden sollen alle Sportinstitutionen und Einzelpersonen

Dazu sollen Delegierte der örtlichen Sportvereine, Sportler und Sportlehrer der Eckernförder Schulen, Vertreter der Ratsfraktionen, des Behinderten- und des Seniorenbeirates und der Stadtverwaltung sowie interessierte Bürger eingeladen werden. Bei den Sportkonferenzen sollen auch interessierte Bürger ihre Anregungen und Vorschläge zur Entwicklung des Sports in Eckernförde einbringen können.

Weiterlesen: Eckernförder SV will sportliche Zukunft gestalten und hofft auf breite Unterstützung

Beratung von wichtigen Sportthemen

Nach dem Vorschlag Wesemanns könnten in dieser Konferenz wichtige Themen beraten werden, wie zum Beispiel: Sportentwicklungsplan, Sportstättenplanung, Bestand, Belegung und Koordination der vorhandenen Sportanlagen, der Kinder- und Jugendsport aller Sportarten in Eckernförde, Kooperation von Schulen und Sportvereinen sowie auch die Einbeziehung der Sportarten sowie Sportler, die nicht in Vereinen verankert sind (Skateboard , Parkour, Calisthenics, Wassersport).

Entschieden wird im Ausschuss

Die Ergebnisse der Beratung der Sportkonferenz würden in der darauffolgenden Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bildung und Sport vorzustellen sein. Dort werde dann entschieden, welche Ideen für die weitere kommunalpolitische Arbeit umgesetzt werden sollen.

Mit dieser Initiative gehe die FDP auf die anderen Rathaus-Fraktionen zu, um möglichst einen parteiübergreifenden Antrag für die Ausschussarbeit zu erreichen, so Wesemann.