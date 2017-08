Theater : „Faust? Faust!“ – Mephisto wettet auf Plattdeutsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Schappert 1 von 1

Tragik und Komik vereint in einer Inszenierung von Goethes Faust und dann auch noch auf Plattdeutsch – undenkbar? Nicht für das Eckernförder Zwei-Mann-Theater Thomsen & Greve. „Wir haben uns mal wieder einen Klassiker vorgenommen, diesmal ist es Goethes Faust“, sagt Stephan Greve. Er und Joachim Thomsen bringen ihre Adaption von dem Meisterwerk, die den Namen „Faust? Faust!“ trägt, erstmals bei der Premiere am 30. September um 20 Uhr im Carls auf die Bühne. Und das „sehr frei nach Goethe“, wie die beiden Schauspieler auf einem Flyer vielsagend ankündigen.

Was aber erwartet die Zuschauer? „Wir versuchen, den tragischen Stoff heiter rüberzubringen“, sagt Stephan Greve, aber nicht ohne hinzuzufügen: „Das machen wir natürlich im hochseriösen Stil.“ Thomsen und Greve schlüpfen zu Beginn des Stücks in die Rollen der Schauspieler André und Heiner, die ihrerseits Goethes Faust auf die Bühne bringen wollen und dabei von Gretchen-Darstellerin Hanna unterstützt werden. So ist zumindest der Plan, doch Hanna fällt aus. „Da ist das Chaos vorprogrammiert“, weiß Joachim Thomsen. Der 57-Jährige spielt Gott, Dr. Faust und die Hexe, Stephan Greve übernimmt den Part von Mephisto und Wagner – und den des Gretchens. „Es soll ein kurzweiliger Abend sein, die Leute sollen sich 90 Minuten lang amüsieren“, betont der 54-jährige Greve.

Im Stück bleiben die originalen Passagen aus Faust hochdeutsch, die Dialoge zwischen André und Heiner aber gehen auf Plattdeutsch vonstatten. „Die Mischung hat einen gewissen Scham“, findet Thomsen – eine kurze Demonstration der beiden bei der Probe beweist das. Ein wichtiges Anliegen der Schauspieler ist es, das plattdeutsche Theater in ein anderes Licht zu rücken. „Wir wollen zeigen, dass das plattdeutsche Theater nicht so ein verstaubter Kram ist und sich nicht so ernst nehmen muss“, erklärt Greve. Plattdeutsch verstehen muss man übrigens nicht unbedingt, um sich „Faust? Faust!“ anzusehen – die beiden Schauspieler transportieren vieles mit ihrer ausgeprägten Mimik und Gestik.

Mit ihrer Inszenierung verfolgen Thomsen und Greve noch ein weiteres Ziel: „Wir wollen die Leute ins Theater bringen und vielleicht sogar neugierig auf das Original machen“. Joachim Thomsen weiß: „Jeder hat schon einmal etwas aus Faust gehört. Es gibt viele bekannte Sprüche, von denen die Leute nur nicht wissen, dass sie von Goethe kommen.“ Eines aber scheint sicher – und das versprechen Thomsen und Greve : „Garantiert werden Sie Goethes Faust nach unserer Darstellung mit ganz anderen Augen sehen.“

Premiere „Faust? Faust!“: Sonnabend, 30. Sept., 20 Uhr im Carls; weitere Aufführungen: 1. Oktober (17 Uhr), der 7. Oktober (20 Uhr) und der 8. Oktober (17 Uhr), jeweils im Carls. Die Karten kosten im Vorverkauf in der Schuhmacherei von Joachim Thomsen in der Kieler Straße 81 oder online unter www.carls-events.de 13 und an der Abendkasse 15 Euro.

von jas

erstellt am 24.Aug.2017 | 18:58 Uhr