OIC in Eckernförde: Wiedereröffnung nach Umbau : Faszinierende Unterwasserwelt im Ostsee Info-Center

Nach dreiwöchiger Umbau und Sanierungspause lädt das Ostsee Info-Center alle Besucher am 1. Dezember zum Tag der offenen Tür ein

Avatar_shz von Gernot Kühl

26. November 2019, 17:46 Uhr

Gemeinsam und mit Unterstützung von Fachfirmen wie Euroscience haben die Mitarbeiter des Ostsee Info-Centers (OIC) an der Hafenspitze in den vergangenen zwei Wochen das bei Jung und Alt beliebte und gut besuchte Eckernförder Meeresaquarium mit Umweltbildungsangeboten wieder auf Vordermann gebracht. Vier weitere Tage haben sie noch für die Restarbeiten und den Feinschliff, bevor die dreiwöchige Umbau- und Sanierungsphase mit der Wiedereröffnung am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür endet.

Kühl

Die neun Aquarien wurden gereinigt und geputzt, Wände gestrichen, neue Info-Tafeln zum Klimawandel und anderen Themen angebracht, die Schweinswalwand optisch durch neue Leuchtelemente erweitert und natürlich der neue Stolz des Hauses, die fast originalgetreue Nachbildung des Geomar-Forschungstauchbootes „Jago“, fertig ausgerüstet, Instrumente und Anbauten installiert und mit einer Meeresboden-Optik ergänzt. „Wir freuen uns sehr auf die Reaktionen der Besucher“, blickt OIC-Leiterin Hannah Sliwka mit Spannung auf die Wiedereröffnung am Sonntag.

Kühl

Kühl

Alle sind beim Umbau und Großreinemachen gefordert. Ulla Grebe-Schmitz wienert die Scheiben des großen Dorsch-Aquariums, das nach dem Abbau des Fischkutters von allen vier Seiten Einblick bietet. Mittendrin der farbenprächtige Gefleckte Lippfisch. FÖJler Ali Khalil schrubbt das dicke Glas des Fühlbeckens mit einer groben Bürste, die Klieschen, Strandkrabben und Seesterne lassen sich nicht stören. Rüdiger Ziegler modelliert aus Beton einen Meeresboden unter dem Forschungstauchboot und gestaltet diesen entsprechend der heimischen Unterwasserwelt.

Wir gehen unter Wasser Hannah Sliwka, OIC-Leiterin

Überhaupt steht die „Jago“ nicht nur räumlich im Mittelpunkt des OIC, sondern auch thematisch. „Wir gehen unter Wasser“, sagt Hannah Sliwka und meint damit die konsequente Darstellung der heimischen Unterwasserwelt im OIC, die mit der „Jago“ nun ihren vorübergehend krönenden Abschluss findet. „Aber fertig sind wir nie“, sagt Sliwka.

Kühl

Rund um die „Jago“ gibt es Unterwasserfilme auf Bildschirmen zu sehen, unter anderem einen Tauchgang vor der Außenmole mit dem „Seeungeheuer“, einem vom OIC in sechs Metern Tiefe verankerten Stahlgerüst, auf dem sich mittlerweile viele Lebensgemeinschaften angesiedelt haben. Es werden auch Unterwasseraufnahmen vom Fischsterben im September mit toten Dorschen und Plattfischen zu sehen sein.

Weiterlesen: Sauerstoffmangel in der Eckernförder Bucht: Fische bekommen keine Luft mehr

Kühl

Für den Tag der offenen Tür am Sonntag hat sich das OICC ein buntes Programm einfallen lassen. Der Eintritt ist frei, alle sind eingeladen, sich die neue Ausstellung anzuschauen. Oben wird das „Café am Meeresgrund“ einziehen, es gibt Glühwein, Kinderpunsch und vieles mehr zu moderaten, familienfreundlichen Preisen, das Bistro hat geöffnet, die Kinder können Heringe für den Heringsschwarm ausmalen oder Seegrasfische herstellen. Es gibt Livemusik von „The Bright Side“, zudem lockt eine Tombola mit attraktiven Gewinnen wie einer OIC-Familienjahreskarte – jedes Los gewinnt, auch wenn es nur Trostpreise sind. Der Erlös kommt dem Umweltbildungsverein zugute, der das OIC und Umwelt-Info-Zentrum unterstützt.