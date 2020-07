Eckernförde : Fahrzeug verliert Farbe in der Schleswiger Straße – Polizei such Zeugen

Am Mittwoch hat ein Fahrzeug eine farbige Spur in der Schleswiger Straße in Eckernförde hinterlassen. Ander Autos wurden beschädigt.

von Arne Peters

23. Juli 2020, 16:08 Uhr

Eckernförde | Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe: Am Mittwoch, 22. Juli, muss ein Fahrzeug zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr frische Farbe in größeren Mengen auf der Schleswiger Straße verloren haben. Die Verunreinigung erstreckte sich über eine Länge von rund 50 Metern. Da die Farbe noch flüssig war, wurden Fahrzeuge, die durch die Verunreinigung fuhren, beschädigt. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen und auch nach weiteren Geschädigten. Wer konnte beobachten, wie ein Fahrzeug die Farbe verloren hat? Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351/908-110.