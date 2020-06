Stadtverkehr Eckernförde : Fahrkarten gibt es ab Freitag wieder im Bus

Sechs Busse der Stadtverkehr-Linienbusflotte wurden mit einer Glasscheibe ausgestattet, die den Fahrer schützt.

von Stefan Gerken

11. Juni 2020, 17:44 Uhr

Ab Freitag ist es wieder möglich, alle Arten von Tickets für den Bus direkt vorne beim Fahrer zu kaufen. Für viele – besonders ältere Menschen – ist dies eine gute Nachricht, denn seit dem 13. März war es eben nicht mehr möglich, im Bus eine Fahrkarte zu erwerben. „Für viele wird es eine Erleichterung sein“, sagt Kerstin Bügler, Inhaberin von SE-Reisen.

Möglich macht das Ticket erwerben im Bus ein neu installierter Schutz für die Fahrer, der gegen Tröpfchen und damit auch Viren jeglicher Art schützt. In sechs Bussen der Stadtverkehr-Flotte wurden die Glasscheiben angebracht. Kostenpunkt pro Bus immerhin 1500 Euro. Dass die schützende Scheibe erst jetzt kommt, wo die Corona-Pandemie zumindest stark abzuebben scheint, lag an der großen Nachfrage dieser Glasscheiben. „Natürlich wollten jetzt viele Unternehmen diesen Schutz haben und man musste auch erst einmal jemanden finden, der das einbaut“, sagt Kerstin Bügler. Der Schutz wird auch dauerhaft im Bus angebracht bleiben. „Denn die nächste Erkältungswelle kommt ganz sicher. So sind unsere Fahrer jederzeit geschützt“, so die Chefin von SE-Reisen.

Für die Gäste der Busse wird die Fahrt jetzt wieder so ablaufen wie vor dem 13. März, als die vordere Tür für die Fahrgäste komplett geschlossen wurde. Vorne rein, bezahlen oder Fahrkarte vorzeigen und hinten wieder aussteigen. Nur der Mund-Nasen-Schutz ist weiterhin Pflicht.

Für Kerstin Bügler steigen die Hoffnungen, dass ihre Busse nun wieder häufiger benutzt werden, denn seit dem Beginn der Pandemie brachen die Fahrgastzahlen stark ein. Auch die Entspannung, was die Zahlen der Neuinfizierten in den vergangenen Wochen betrifft, sorgte nicht spürbar für eine Belebung in der Nutzung des Linienverkehrs. „Mit der Scheibe und der Möglichkeit, wieder Fahrkarten im Bus zu kaufen, kehrt ein Stück Normalität zurück“, sagt Bügler und hofft, dass die Fahrgäste wieder häufiger einsteigen werden. Direkt neben dem Fahrer wurden zudem Desinfektionsmittel-Spender angebracht, was einen zusätzlichen Schutz und ein Sicherheitsgefühl für die Fahrgäste bieten soll.

Die Scheibe aus Glas gab es auch als Variante aus Plexiglas. Davon wurde Bügler aber abgeraten. Andere Busbetriebe setzen dagegen auf Schutz-Rollos. Diese seien aber wenig praktisch und würden keinen ausreichenden Schutz bieten, berichteten Fahrer.