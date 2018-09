Unfall : Fahrerflucht: Radfahrer stürzt

Sportradfahrer wird auf Radweg an der K 61 von Pkw abgedrängt, er stürzt und verletzt sich schwer. Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

von Dirk Steinmetz

20. September 2018, 14:59 Uhr

Damp | Schwere Verletzung zog sich am Dienstag, 18. September, gegen 15.05 Uhr ein 29-jähriger Radsportler an der K 61 zu. Nach Polizeiangaben war er mit seinem Rennrad auf dem rechtsseitigen Radweg in Richtung Damp mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 Stundenkilometern unterwegs. Neben sich nahm der Radfahrer zwischen der Einmündung Dorotheenthal und dem Kreisverkehr Dorotheenthal einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw wahr, der in seiner Höhe plötzlich einen Schlenker nach rechts auf den schmalen Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg machte. Der Radfahrer sah sich gezwungen, auf dem Radweg nach rechts auszuweichen. Dabei kam er von dem asphaltierten Weg ab, das Vorderrad blockierte, er stürzte und zog sich eine schwere Verletzung zu. Der Pkw fuhr weiter Richtung Damp. Bei dem Pkw könnte es sich nach Polizeiangaben um eine BMW-Limousine, schwarz, möglicherweise 318-er Modell gehandelt haben. Die Polizei Eckernförde ermittelt wegen Unfallflucht und bittet mögliche Unfallzeugen, aber auch den Führer des BMW, sich unter Tel. 04351/90 80 zu melden.