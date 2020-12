Hochzeit in Corona-Zeiten : Fabienne und Manuel Dittmers heirateten im Beisein ihrer Kinder

Hochzeit unter Corona-Bedingungen: Fabienne und Manuel Dittmers aus Dörphof haben sich ohne Gäste und Familie trauen lassen

von Dirk Steinmetz

27. Dezember 2020, 16:13 Uhr

Dörphof | Heiraten wollten Fabienne Kruse und Manuel Dittmers schon seit rund drei Jahren. Solange planten sie und rangen um den Trauungsort, die einzuladenden Gäste und das Hochzeitsprogramm. Hatten sie zunächst mit 80 Gästen, dann mit 50 und im Sommer noch mit 30 Gästen geplant, so saßen die beiden am 18. Dezember nur mit ihren drei Kindern Dundee (2), Aveimore (3) und Aberdeen (4) vor der Standesbeamtin im Schloss Glücksburg und gaben sich als Eheleute Dittmers das Ja-Wort.

„Wir haben bewusster Ja gesagt“, meint Manuel Dittmers (59) und seine Frau Fabienne (32) ergänzt, dass sie ihre eigene Hochzeit sehr viel bewusster erlebt und auch die Rede der Standesbeamtin wirklich gehört haben. Fabienne Dittmers arbeitet als Fotografin und hat schon viele Hochzeiten für die Paare festgehalten. Da habe sie oft erlebt, wie hektisch alles war und wie aufgeregt die Paare waren. „Wir haben für uns geheiratet“, sagt sie und ist froh, wie es gelaufen ist. Dabei sei ihr auch viel Ballast abgefallen, meint sie. „In der Coronazeit kommt man ins Überlegen, was ist wichtig für einen, was ist nötig?“, versucht Manuel Dittmers seine Empfindung in Worte zu fassen. So seien sie frei gewesen und hätten nicht einer vermeintlichen Verpflichtung folgend ihren besonderen Tag so planen müssen, damit alle Gäste etwas von ihrer Feier haben. Es war nun ihr persönlicher besonderer Tag, den sie genießen konnten. „Die Sitzordnung zu erstellen war ganz einfach“, sagt ein lachender Bräutigam, wohl wissend, wie schwer dies bei 80 Gästen gewesen wäre.

Dabei fiel die Entscheidung zur Heirat am Ende sehr spontan und hing von einem Zufall ab. So hatten sie an sich schon die Planungen für dieses Jahr aufgegeben. Corona schien übermächtig. Sie hatten schon Absagen von Kirchen und Pastoren bekommen und auch persönliche Dinge förderten nicht ihren Wunsch, im Amt Schlei-Ostsee zu heiraten. Im Gespräch mit Freundinnen erfuhr Fabienne dann um den 12. Dezember, dass in Glücksburg noch ein Standesamtstermin frei wurde, eben der 18. Dezember. Ein Paar hatte abgesagt. Sie haben sich einen Ruck gegeben, erinnert sich Manuel Dittmers. „Corona ist wie es ist, aber wir lassen unser privates Leben nicht dadurch bestimmen.“ Standesbeamtin Sabine Jürgensen im Amt Schlei-Ostsee unterstützte das Paar und stellte die Unterlagen für das Standesamt in Glücksburg zusammen. „Das lief super, vielen Dank“, ergänzt Fabienne.

Und so fuhr die fünfköpfige Familie morgens nach Glücksburg, heiratete, fuhr zurück und setzte sich an den festlich gedeckten Tisch zu Hause. „Wir haben gut gegessen und viel Freude gehabt“, berichtet die junge Frau. Am Folgetag fand die Hochzeitsfahrt statt, sie führte nach Schönhagen. Ihre Hochzeitsreise und eine große Feier mit Familien und Freunden, die wird Familie Dittmers nachholen. Ihre Hochzeit ohne Zeugen und Gäste erinnert sie ein bisschen an Trauungen in Las Vegas oder an Gretna Green, das erste Dorf hinter der englischen Grenze in Schottland. Dort waren Heiraten unter Minderjährigen ohne Einwilligungen der Eltern möglich. So war es bei ihnen nicht, ihre Familien wussten von der Heirat und verstanden ihre Entscheidung, dies auch im kleinsten Kreis zu machen.