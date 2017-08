Dankeschön : EZ-Leser helfen bei Detektivarbeit

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Eckernförde | Einfach nur so durch die Gegend gehen und schöne Fotos machen, ist nicht ihr Ding. Die acht Mitglieder der Arbeitskreises „Foto-Dokumentation“ der Heimatgemeinschaft Eckernförde haben einen anderen Anspruch: die Dokumentation, Sammlung und Archivierung erhaltens- und schützenswerter alter Gebäude, Straßenzüge, Brücken, Bäume oder Besonderheiten in Eckernförde und dem Altkreis Eckernförde. Darüber hinaus arbeiten Barbara Schäfersküpper, Werner Tippel, Ursula Pries, Heinrich Mehl, Kirsten Kleinfeld, Gudrun Schleyer, Ulrich Kleinfeld und Larissa Dyck auch themenbezogen, fotografieren beispielsweise alle Kneipen, Cafés und Restaurants der Stadt, um sie für die Nachwelt zu erhalten.

Die acht Foto-Dokumentaristen wissen zwar sehr viel über ihre Foto-Motive, recherchieren dazu in alten Büchern, Zeitungen oder im Internet. Doch selbst sie stoßen dann und wann an Grenzen. Da sie aber wissen, dass unter den Lesern der Eckernförder Zeitung viele Experten sind, die in der Lage sind, Licht ins Dunkel zu bringen, haben sie sich seit November 2016 bislang mit ganz konkreten Fragestellungen mit der Bitte um Mithilfe an die Zeitungsleser gewandt. Neun Mal ist das bereits unter der Überschrift „Heimatforscher fragen Zeitungsleser“ erfolgt. Und in vielen Fällen konnten die Leser dem Arbeitskreis „Foto-Dokumentation“ helfen. „Wir möchten uns bei den Leserinnen und Lesern ganz herzlich bedanken, die in den vergangenen Monaten angerufen, E-Mails geschrieben oder auch in der Geschäftsstelle der Heimatgemeinschaft vorbei gekommen sind“, erklärte die Sprecherin des Arbeitskreises, Barbara Schäfersküpper.

Und wie es sich für Dokumentaristen gehört, hat der Arbeitskreis auch gleich zahlreiche Beispiele für die gute Zusammenarbeit mit den Lesern mitgeliefert.

Die Fragen und die Erkenntnisse:

Welches Motiv schmückte die „Ritterburg“ und wo stand die alte Fischerkate?

„Leider wissen wir immer noch nicht, welches Motiv die „Ritterburg“ schmückt. Für die Fischerkate gab es sehr unterschiedliche Hinweise auf einen Standort.“

Wer erinnert sich an „Kamerun“, und wer kennt noch den „Klub Central“?

„Heute wissen wir, dass es in Eckernförde eine ehemalige Parkanlage mit dem Namen „Kamerun“ (zu sehen auf einem Stadtplan aus dem Jahr 1930) gab (siehe auch „ECKernförde-Lexikon“).“

Wo sind Kanone, Hexe und Hafenkran geblieben?

„Die Reste der Kanone und Lafette stehen in einer Halle im Holm und warten auf ihre Instandsetzung. Ob der Hafenkran wirklich auf dem Grund der Bucht liegt, seit er 2007 verschwand? Wer weiß.“

Bergstraße 12: Immer noch ein rätselhaftes Haus.

„Auf dem Foto von der Bergstraße hat eine Anruferin eine Verwandte, die seinerzeit als Kammerzofe dort gearbeitet hat, erkannt.“

Wer kennt dieses romantische Dorf im Schnee, und wo steht oder stand dieses reetgedeckte Fachwerkhaus?

„Das „romantische Dorf im Schnee“ ist sogar heute noch gut zu erkennen. Kurz vor dem Landgasthof Güby liegt von Eckernförde aus gesehen rechts das Dorf Ahrensberg. Das Haus mit den zwei Schornsteinen ist die ehemalige alte Schule.

Das reetgedeckte Fachwerkhaus stand und steht heute in anderer Form in Kochendorf.“

Es wurden Werke von Maler Bock gesucht.

„Auf die Frage nach Werken von Maler Bock hat sich zunächst nur eine Leserin gemeldet, die ein Gemälde des Malers auf einem Antikmarkt erworben hat. Es gibt noch einen weiteren Anruf, der Inhalt wird derzeit recherchiert.“

Dann wurde Aufklärung über eine Männergruppe mit Dame und eine unbekannte Brücke gesucht.

Auch hier konnten wir einige Herren identifizieren: Paul Lemke (Schlossermeister), Karl Evers (Schlachtermeister), Konrad Gerdau (Schmiedemeister), Heinrich Kuhr (Stellmachermeister) und Landwirt Stöterau. Entstanden ist das Foto wohl zwischen 1934 und 1938 vor dem Riesebyer Krug.

Was uns auch sehr gefreut hat: Wir wissen, wo die alte Brücke gestanden hat. Unter dieser Brücke floss die Kollholmer Au in Gammelby. Sie wurde 1975 abgerissen.“

Die Mitglieder des Arbeitskreises „Foto-Dokumentation“ der Heimatgemeinschaft Eckernförde danken den Leserinnen und Lesern für das bisherige Engagement und würden sich sehr freuen, wenn die „Suchbilder“ auch weiterhin zum Mitsuchen auffordern. „Haben Sie keine Scheu, uns anzurufen“, so Barbara Schäfersküpper. Kontakt: 04351/85427 (Büro) oder 04351/907366 (privat).

von Gernot Kühl

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:40 Uhr